Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Если человек не может относительно быстро заработать оставшиеся 20%, то чем ему поможет ипотека? С процентами, комиссиями, страховками недостающая сумма утроится. К ипотеке склонны имеющие доход несколько выше среднего. Голова кружится, создается иллюзия, что они уже в "высшей лиге" и доходы будут только расти. Возвращаясь к теме: Если сумма выплат по ипотеке на 15 лет, будет меньше суммы арендной платы - многие согласятся на ипотечное рабство. Почему ипотека рабство, а аренда нет. В случаи с арендой, остается возможность маневра- другой город, страна... другой класс жилья. С ипотекой судьба предрешена
Со знанием дела пишите. Похоже не я один тут на форуме вляпывался. Но парасян! (С)
Сотрудничал (был пособником ) с банковской сферой от периода становления 90-х до периода сворачивания банкета 2008-2009. ПС. В 90-х, уровень порядочности (ответственности) банкиров, был несравнимо выше, чем с 2002-2008. Ребята в дорогих костюмах, VERTU на поясе и котлах уровня от Omega и выше, без проблем давали кредиты структурам Войцеховского, понимая кто он. Застолье казалось бесконечным
rjkz написав: Сначала начнется рост цен из-за повышения спроса, потом с рынка уйдет значительная доля платежеспособных арендаторы в ипотеку, предложение и в самом деле огромно и в продаже и в аренде. Ипотека будет, предложение существенно не снизится, даже выростет, а спрос будет продолжать падать. Падающий спрос потянет вниз ставки по аренде, что вызовет желание выйти из теряющего доходность актива (пока он не стал пассивом, что уже было в 2009-м). Ипотека-же как появится так и исчезнет "при первом шухере" (Джентельмены удачи). У нас этот шухер так часто маячит, что я вообще сомневаюсь, что мы доживем до ипотеки.
Рост кредитования всегда тянет за собой рост ВВП и доходов населения. Далее все идет по нарастающей. Задача центробанка следить что-бы не надувались пузыри. В Украине этот момент прощелкали .
В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается.
rjkz написав: В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается.
Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года. Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу. Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))
Судя по всему, Ваш собеседник опирается на опыт. Он есть и у меня. И я с ним полностью согласен. Поэтому..."давайте спорить о вкусе устриц с теми кто их ел!" (М.Жванецкий)
У вас опыт валютной Я пишу о гривневой Почувствуйте разницу
В моем случае я брал при 4,75 а отдавал при 8. Но ниже %% чем по гривневой и они не менялись. Мой друг брал гривневую, но в начале 2009-го ему начали тупо повышать ставку семимильными шагами. Он попродавал чего-то там и просто закрыл. В результате, пользовался ипотекой менее 2-х лет, но стартовые платежи, понятное дело, остались в банке. У меня кстати тоже, банк в полном объеме не выполнил своих обязательств, в связи с чем я закрыл кредит. Из-за этого потерял дофига денег. Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
zzzzzz написав:rjkz Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог. НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.
Я Вас заверяю, что размер отката стал чуть меньше, но и поводов брать рефинанс сейчас не много. А при лере200баксов, в зависимости от приближенности к телу, фуфел действительно не брали, а вот 10-30% очень даже.
rjkz написав: В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается.
Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года. Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу. Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))
МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись. "Служба у них такая - родину расхищать"