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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:48
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.
Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...
Это все известно. Последний год-два уже нет такого.
С чего это вдруг?
Приняли буддизм?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:51
rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56
rjkz написав: zzzzzz написав: UA написав:
Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...
Это все известно. Последний год-два уже нет такого.
С чего это вдруг?
Приняли буддизм?
Без одобрения ребе такое не возможно.
А наш ребе не сумасшедший.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00
zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:01
zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
Если это так, то НБУ перешел под внешнее управление. МВФ?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:04
rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:06
UA написав: zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
Если это так, то НБУ перешел под внешнее управление. МВФ?
Ну как-бы на сторости лет бегать по всяким Ростовам дедушке Смолию не хочется. Дедушка хорошо в Киеве оброс ком.недвигой )))
Рожкова, эта еще молодая акула. Еще не насытилась, с другой стороны лучше работать на МВФ чем на ПОПа, который через 5 месяцев уйдет в небытие.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:14
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы
Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:16
rjkz написав: zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
rjkz написав: UA написав: rjkz написав:
В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя....
) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается.
Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))
МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись.
"Служба у них такая - родину расхищать"
Иллюзия, доли рынка не прибавили, никого вроде не поглотили
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