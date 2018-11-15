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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:48

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Что-бы взять гривну у НБУ надо НБУ что-то отдать в залог.
НБУ уже не тот что раньше, всякий фуфел не берет.

Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...

Это все известно. Последний год-два уже нет такого.


С чего это вдруг?
Приняли буддизм?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:51

rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:56

  rjkz написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав: Рефенанс НБУ делится на: Дам, но не вам и дам, но за деньги...

Это все известно. Последний год-два уже нет такого.


С чего это вдруг?
Приняли буддизм?

Без одобрения ребе такое не возможно.
А наш ребе не сумасшедший.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00

  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.


И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:01

  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.

Если это так, то НБУ перешел под внешнее управление. МВФ?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:04

rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:06

  UA написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.

Если это так, то НБУ перешел под внешнее управление. МВФ?


Ну как-бы на сторости лет бегать по всяким Ростовам дедушке Смолию не хочется. Дедушка хорошо в Киеве оброс ком.недвигой )))


Рожкова, эта еще молодая акула. Еще не насытилась, с другой стороны лучше работать на МВФ чем на ПОПа, который через 5 месяцев уйдет в небытие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.


Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы

Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.


И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:
В Украине все по своему. Долгое время банки придерживали бабло и спекулировали на валюте, сейчас есть политика на раздувание денежной массы в обороте - возьмут гривну у нбу и если будут видеть, что гривна валиться не собирается (а ее уже обвалили так, что дальше уже некуда. хотя.... :mrgreen: ) то чего-бы и не срубить на ипотеке - это не так весело как рефинанс с покупкой бакса по 12 и возврат гривны при 26, но рано или поздно шара заканчивается. :mrgreen:

Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))


МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись. :mrgreen:
"Служба у них такая - родину расхищать" :mrgreen:
Иллюзия, доли рынка не прибавили, никого вроде не поглотили
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