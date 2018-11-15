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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1198119912001201

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17

  zzzzzz написав:rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?


Вы хотите стистику или мое мнение?\
Если первое, то Ваш вопрос некорректен - это моветон спрашивать у собеседника в Интернете информацию, находящуюся в открытом доступе. Обычно на это отвечают "Тя чо в гугле забанили?", но мы с Вами культурные люди. Мое субъективное мнение - Сильно выросла :) , я думаю, сокращение ЗВР (только не спрашивайте "А они сократились? А на Сколько?") показывает "откуда дровишки". Причина - предстоящие выборы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

  Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.


Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы

Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас


Почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:21

  Faceless написав:
rjkz написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.


И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется


Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?
rjkz
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