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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
zzzzzz написав:rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Вы хотите стистику или мое мнение?\
Если первое, то Ваш вопрос некорректен - это моветон спрашивать у собеседника в Интернете информацию, находящуюся в открытом доступе. Обычно на это отвечают "Тя чо в гугле забанили?", но мы с Вами культурные люди. Мое субъективное мнение - Сильно выросла
, я думаю, сокращение ЗВР (только не спрашивайте "А они сократились? А на Сколько?") показывает "откуда дровишки". Причина - предстоящие выборы.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы
Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас
Почему?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:21
Faceless написав: rjkz написав: zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется
Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?
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