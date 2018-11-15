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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17

  zzzzzz написав:rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?


Вы хотите стистику или мое мнение?\
Если первое, то Ваш вопрос некорректен - это моветон спрашивать у собеседника в Интернете информацию, находящуюся в открытом доступе. Обычно на это отвечают "Тя чо в гугле забанили?", но мы с Вами культурные люди. Мое субъективное мнение - Сильно выросла :) , я думаю, сокращение ЗВР (только не спрашивайте "А они сократились? А на Сколько?") показывает "откуда дровишки". Причина - предстоящие выборы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

  Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.


Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы

Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас


Почему?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20

rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:21

  Faceless написав:
rjkz написав:
  zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.


И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется


Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:26

  rjkz написав:Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?

В приличном обществе в разговоре о финансах принято указывать на каком периоде смотреть динамику. 1 месяц , 3 , 6 или на динамику за 5 лет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4500045:zzzzzz"]rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.


И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется


Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?[/quote]И? Конкретнее напишите. И не забудьте о результатах интервенции последние месяцы
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34

  dimson написав: вона абицяе 3%


во первых этот предвыборный антиэкономический бред можно даже не обсуждать.

во вторых у нас по факту и так уже есть относительно дешевая ипотека в виде рассрочки от застройщиков, у некоторых до 20-ти лет

в третьих сейчас строится в Киеве больше чем того требует рынок, никакая стимулирующая ипотека не нужна
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.


Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы

Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас


Почему?


Законодательство изменилось. И просто так ставку по договору уже не поменять, и кредитуют только в гривне.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58

  Faceless написав:
rjkz написав:
  UA написав:Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))


МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись. :mrgreen:
"Служба у них такая - родину расхищать" :mrgreen:
Иллюзия, доли рынка не прибавили, никого вроде не поглотили


Динамика прибыли и роста активов после прихода к власти барыги, особенно на фоне остальных банков, невольно навевают воспоминания о "талантливых" (овощ). :mrgreen:

Приват перешел под прямое управление пороха - это-ли не передел рынка? 50% банков были выкинуты из бизнеса - это не предел рынка (какие заслуженно. какие не - другой вопрос. равно и как уходили эти банки). Это фактическая сторона. Апеллировать формальной стороной - не утруждайтесь.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 16 лис, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:00

  zzzzzz написав:rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?


А! Пардон, не понял. Но мое мнение осталось "непокобелимо" :mrgreen:
rjkz
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