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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
zzzzzz написав:rjkz
А на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Вы хотите стистику или мое мнение?\
Если первое, то Ваш вопрос некорректен - это моветон спрашивать у собеседника в Интернете информацию, находящуюся в открытом доступе. Обычно на это отвечают "Тя чо в гугле забанили?", но мы с Вами культурные люди. Мое субъективное мнение - Сильно выросла
, я думаю, сокращение ЗВР (только не спрашивайте "А они сократились? А на Сколько?") показывает "откуда дровишки". Причина - предстоящие выборы.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы
Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас
Почему?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:20
rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:21
Faceless написав: rjkz написав: zzzzzz написав:rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется
Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:26
rjkz написав:
Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?
В приличном обществе в разговоре о финансах принято указывать на каком периоде смотреть динамику. 1 месяц , 3 , 6 или на динамику за 5 лет.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:31
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4500045:zzzzzz"]rjkz
Да хотя бы с того что рефинанс у НБУ за этот год взяли всего 3 банка, все крупные, мойки и карманники в этом не участвовали.
И шо?
НБУ получил разнарядку показать "перемогумыздобулы" - скоро выборы, нбу раздувает денежную массу в обороте. Ныне государственный Приват увеличил мне (и я так понимаю не только мне) без единой инициативы с моей стороны кредитный лимит по карте в 21 раз.
Приват и остальные госбанки контролируют более 50% банковского рынка, многие конкуренты из частного сектора утоплены, игру ведет нбу. И сейчас нбу раздает бабло, а не у него просят.
Так раздаёт, что аж ревальвация. Не сильно вяжется
Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?[/quote]И? Конкретнее напишите. И не забудьте о результатах интервенции последние месяцы
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Faceless
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
dimson написав:
вона абицяе 3%
во первых этот предвыборный антиэкономический бред можно даже не обсуждать.
во вторых у нас по факту и так уже есть относительно дешевая ипотека в виде рассрочки от застройщиков, у некоторых до 20-ти лет
в третьих сейчас строится в Киеве больше чем того требует рынок, никакая стимулирующая ипотека не нужна
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:36
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:Так что ипотеку банк всегда повернет так что это будет выгодно только ему.
Если бы.
Тогда бы проблемы валютной ипотеки не было бы
Нет смысла приравнивать ситуацию до 2008 и сейчас
Почему?
Законодательство изменилось. И просто так ставку по договору уже не поменять, и кредитуют только в гривне.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58
Faceless написав: rjkz написав: UA написав:
Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))
МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись.
"Служба у них такая - родину расхищать"
Иллюзия, доли рынка не прибавили, никого вроде не поглотили
Динамика прибыли и роста активов после прихода к власти барыги, особенно на фоне остальных банков, невольно навевают воспоминания о "талантливых" (овощ).
Приват перешел под прямое управление пороха - это-ли не передел рынка? 50% банков были выкинуты из бизнеса - это не предел рынка (какие заслуженно. какие не - другой вопрос. равно и как уходили эти банки). Это фактическая сторона. Апеллировать формальной стороной - не утруждайтесь.
Востаннє редагувалось rjkz
в П'ят 16 лис, 2018 00:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:00
zzzzzz написав:rjkz
Скажу прямо в лоб. Своим вопросом я хочу вас подвести к выводу о несостоятельности вашего мнения.
я статистику отлично знаю, хочу убедиться что вы её хорошо знаете. Так на сколько выросла денежная масса с начала года ?
А! Пардон, не понял. Но мое мнение осталось "непокобелимо"
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