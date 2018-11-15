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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1199120012011202

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 190
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
35
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?

В приличном обществе в разговоре о финансах принято указывать на каком периоде смотреть динамику. 1 месяц , 3 , 6 или на динамику за 5 лет.


Ок, посмотрите последний год.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01

rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05

  rjkz написав:Ок, посмотрите последний год.


Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.

Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:18

  zzzzzz написав:rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.


Ради объективности - а с чего это у них должны быть проблемы? Кто- откажет боссу в выдаче рефинанса при 12 и возврате при 20+? Какие могут быть проблемы у МИБа с игрой на качелях, если крупье в казино - свой?
И вообще - к чему вычленять только банки из бизнес-империй власть-придержащих?
Посмотрите на структуру Рошен - у меня единственная мысль появилась - я-бы так все устроил, чтобы гонять налоги по кругу и никогда их не платить. Даже офшоры не нужны (не, с ними, конечно удобней, особенно бабло из Украины выводить и налоги минимизировать по экспортным операциям. Причем формально - все законно. Ну и что, что вся прибыль от экспорта конфет в США, остается в необлагаемой налогами юрисдикции? :mrgreen: ). У США итак денег много. а в Украине "царю" можно все - даже пломбы с котельной снимать. :mrgreen:
Ладно, мы далеко залезли от темы ветки - пора и честь знать.
Как-то начали с ипотеки, а очутились ... в д.ме.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:26

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:Ок, посмотрите последний год.


Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.

Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.


29 мы итак видели. У меня лично к Смолию вопросов нет - он делает то что ему говорят с Банковой. То-же делала и гонтариха, но параллельно устраивала свои дела. ЧЕм еще занимается Смолий - мне уже пофиг.
Честно говоря, мне это д.мо уже порядком надоело и я не особо интересуюсь последние года 1.5. Просто махнул рукой - безнадежно.
rjkz
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  #<1 ... 1199120012011202
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