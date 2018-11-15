Ок, посмотрите последний год.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01
rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05
Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.
Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:18
Ради объективности - а с чего это у них должны быть проблемы? Кто- откажет боссу в выдаче рефинанса при 12 и возврате при 20+? Какие могут быть проблемы у МИБа с игрой на качелях, если крупье в казино - свой?
И вообще - к чему вычленять только банки из бизнес-империй власть-придержащих?
Посмотрите на структуру Рошен - у меня единственная мысль появилась - я-бы так все устроил, чтобы гонять налоги по кругу и никогда их не платить. Даже офшоры не нужны (не, с ними, конечно удобней, особенно бабло из Украины выводить и налоги минимизировать по экспортным операциям. Причем формально - все законно. Ну и что, что вся прибыль от экспорта конфет в США, остается в необлагаемой налогами юрисдикции? ). У США итак денег много. а в Украине "царю" можно все - даже пломбы с котельной снимать.
Ладно, мы далеко залезли от темы ветки - пора и честь знать.
Как-то начали с ипотеки, а очутились ... в д.ме.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:26
29 мы итак видели. У меня лично к Смолию вопросов нет - он делает то что ему говорят с Банковой. То-же делала и гонтариха, но параллельно устраивала свои дела. ЧЕм еще занимается Смолий - мне уже пофиг.
Честно говоря, мне это д.мо уже порядком надоело и я не особо интересуюсь последние года 1.5. Просто махнул рукой - безнадежно.
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