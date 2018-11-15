Ок, посмотрите последний год.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01
rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05
Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.
Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:18
Ради объективности - а с чего это у них должны быть проблемы? Кто- откажет боссу в выдаче рефинанса при 12 и возврате при 20+? Какие могут быть проблемы у МИБа с игрой на качелях, если крупье в казино - свой?
И вообще - к чему вычленять только банки из бизнес-империй власть-придержащих?
Посмотрите на структуру Рошен - у меня единственная мысль появилась - я-бы так все устроил, чтобы гонять налоги по кругу и никогда их не платить. Даже офшоры не нужны (не, с ними, конечно удобней, особенно бабло из Украины выводить и налоги минимизировать по экспортным операциям. Причем формально - все законно. Ну и что, что вся прибыль от экспорта конфет в США, остается в необлагаемой налогами юрисдикции? ). У США итак денег много. а в Украине "царю" можно все - даже пломбы с котельной снимать.
Ладно, мы далеко залезли от темы ветки - пора и честь знать.
Как-то начали с ипотеки, а очутились ... в д.ме.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:26
29 мы итак видели. У меня лично к Смолию вопросов нет - он делает то что ему говорят с Банковой. То-же делала и гонтариха, но параллельно устраивала свои дела. ЧЕм еще занимается Смолий - мне уже пофиг.
Честно говоря, мне это д.мо уже порядком надоело и я не особо интересуюсь последние года 1.5. Просто махнул рукой - безнадежно.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22
- то як, визнаємо, що нерухомість - найкраще збереження кошт
... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості!
... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей!
(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:30
Ну это не совсем так. Лично знаю случаи выдачи кредитов год-полтора назад под 3-3,5% при ~20% первого взноса.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:31
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Динамика прибыли и роста активов после прихода к власти барыги, особенно на фоне остальных банков, невольно навевают воспоминания о "талантливых" (овощ).
Приват перешел под прямое управление пороха - это-ли не передел рынка? 50% банков были выкинуты из бизнеса - это не предел рынка (какие заслуженно. какие не - другой вопрос. равно и как уходили эти банки). Это фактическая сторона. Апеллировать формальной стороной - не утруждайтесь.[/quote]
Мибоавангард как были мелюзгой так и остались. И кстати вроде в пылесосивании не замечены.
Приват под прямым управлением порошенко это вообще забавно. Тут не в формальной стороне вопрос, это просто абсурдно. Или у вас есть информация о том, что Приват начал финансировать его бизнес? С Приват ом вообще не все так просто.
Да, множество банков выведены. Но, заметьте, не в пользу конкретного банка или нескольких, тем более не в пользу миб или авангарда.
С ЗВР вы тоже необъективны. Признаков прожигания ЗВР нет, в частности и потому что нечего жечь.
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