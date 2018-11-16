Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:18

zzzzzz написав: rjkz

Ради объективности у них не было проблем с кредитами.

МИБ только своим структурам выдавал кредиты.

Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался. Ради объективности у них не было проблем с кредитами.МИБ только своим структурам выдавал кредиты.Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.

Ради объективности - а с чего это у них должны быть проблемы? Кто- откажет боссу в выдаче рефинанса при 12 и возврате при 20+? Какие могут быть проблемы у МИБа с игрой на качелях, если крупье в казино - свой?И вообще - к чему вычленять только банки из бизнес-империй власть-придержащих?Посмотрите на структуру Рошен - у меня единственная мысль появилась - я-бы так все устроил, чтобы гонять налоги по кругу и никогда их не платить. Даже офшоры не нужны (не, с ними, конечно удобней, особенно бабло из Украины выводить и налоги минимизировать по экспортным операциям. Причем формально - все законно. Ну и что, что вся прибыль от экспорта конфет в США, остается в необлагаемой налогами юрисдикции?). У США итак денег много. а в Украине "царю" можно все - даже пломбы с котельной снимать.Ладно, мы далеко залезли от темы ветки - пора и честь знать.Как-то начали с ипотеки, а очутились ... в д.ме.