RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200120112021203>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 192
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:Посмотрите на динамику ЗВР. Ничего на ум не приходит?

В приличном обществе в разговоре о финансах принято указывать на каком периоде смотреть динамику. 1 месяц , 3 , 6 или на динамику за 5 лет.


Ок, посмотрите последний год.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3263 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:01

rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28997
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 4679 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:05

  rjkz написав:Ок, посмотрите последний год.


Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.

Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28997
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 4679 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:18

  zzzzzz написав:rjkz
Ради объективности у них не было проблем с кредитами.
МИБ только своим структурам выдавал кредиты.
Авангард вообще в основном с ОВГЗ игрался.


Ради объективности - а с чего это у них должны быть проблемы? Кто- откажет боссу в выдаче рефинанса при 12 и возврате при 20+? Какие могут быть проблемы у МИБа с игрой на качелях, если крупье в казино - свой?
И вообще - к чему вычленять только банки из бизнес-империй власть-придержащих?
Посмотрите на структуру Рошен - у меня единственная мысль появилась - я-бы так все устроил, чтобы гонять налоги по кругу и никогда их не платить. Даже офшоры не нужны (не, с ними, конечно удобней, особенно бабло из Украины выводить и налоги минимизировать по экспортным операциям. Причем формально - все законно. Ну и что, что вся прибыль от экспорта конфет в США, остается в необлагаемой налогами юрисдикции? :mrgreen: ). У США итак денег много. а в Украине "царю" можно все - даже пломбы с котельной снимать. :mrgreen:
Ладно, мы далеко залезли от темы ветки - пора и честь знать.
Как-то начали с ипотеки, а очутились ... в д.ме.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3263 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:26

  zzzzzz написав:
  rjkz написав:Ок, посмотрите последний год.


Из всего перечисленного, в чем реально можно упрекнуть Смолия - в том что в августе слил много резервов, можно было сливать меньше, правда курс 29 мы бы увидели.

Все остальные упреки в адрес Смолия безосновательны.
Действия прошлых глав НБУ - это другая история.


29 мы итак видели. У меня лично к Смолию вопросов нет - он делает то что ему говорят с Банковой. То-же делала и гонтариха, но параллельно устраивала свои дела. ЧЕм еще занимается Смолий - мне уже пофиг.
Честно говоря, мне это д.мо уже порядком надоело и я не особо интересуюсь последние года 1.5. Просто махнул рукой - безнадежно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8011
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3263 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22

- то як, визнаємо, що нерухомість - найкраще збереження кошт

  InterForever написав:Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....

... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! :D
... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
  Долярчик написав:- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! :lol:
(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:30

  zzzzzz написав:В США каждую неделю выходит статистика о ставке по ипотеке. ФРС не зря начал поднимать ставку . Это для того что бы не надулся опять ипотечный пузырь. Короче в США сейчас ставка 5,6%

Ну это не совсем так. Лично знаю случаи выдачи кредитов год-полтора назад под 3-3,5% при ~20% первого взноса.
J_P
 
Повідомлень: 603
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:31

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:[quote="4500029:UA"]
Только лохи - иностранцы типа Прокредита выстраивают стратегии на года.
Успешность укробанкинга полностью зависит от доступа к рефенансу.
Классика: Тигибко голова НБУ - его жена учредитель двух банков. Угадайте как выросли эти банки за время головування Сергей Леонидыча?))


МИБ и банки гонтарихи тоже некисло поднялись. :mrgreen:
"Служба у них такая - родину расхищать" :mrgreen:
Иллюзия, доли рынка не прибавили, никого вроде не поглотили


Динамика прибыли и роста активов после прихода к власти барыги, особенно на фоне остальных банков, невольно навевают воспоминания о "талантливых" (овощ). :mrgreen:

Приват перешел под прямое управление пороха - это-ли не передел рынка? 50% банков были выкинуты из бизнеса - это не предел рынка (какие заслуженно. какие не - другой вопрос. равно и как уходили эти банки). Это фактическая сторона. Апеллировать формальной стороной - не утруждайтесь.[/quote]

Мибоавангард как были мелюзгой так и остались. И кстати вроде в пылесосивании не замечены.
Приват под прямым управлением порошенко это вообще забавно. Тут не в формальной стороне вопрос, это просто абсурдно. Или у вас есть информация о том, что Приват начал финансировать его бизнес? С Приват ом вообще не все так просто.
Да, множество банков выведены. Но, заметьте, не в пользу конкретного банка или нескольких, тем более не в пользу миб или авангарда.
С ЗВР вы тоже необъективны. Признаков прожигания ЗВР нет, в частности и потому что нечего жечь.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22590
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5065 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:25

  J_P написав:
  zzzzzz написав:В США каждую неделю выходит статистика о ставке по ипотеке. ФРС не зря начал поднимать ставку . Это для того что бы не надулся опять ипотечный пузырь. Короче в США сейчас ставка 5,6%

Ну это не совсем так. Лично знаю случаи выдачи кредитов год-полтора назад под 3-3,5% при ~20% первого взноса.

В сентябре 2016 ставка по 30 летней ипотеке была 3,5% . До конца года ставка выросла до 4%. Летом была просадка до 3,7%
Сейчас 5,17%
Фед резерв начал поднимать ставки с лета 2016.
Сейчас уже трежерис до 3,4% дают дохода , это по 30 леткам.

Насчет рассказов друзей , вы перемпросите сколько они за страховку дома заплатили и всяких комиссий.
Амерские банки благотворительностью не занимаются.

В начале 2018 еще были ставки 4,1% сейчас 5,17%
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28997
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2845 раз.
Подякували: 4679 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:56

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Перед укладанням договору людей треба "промацувати" розмовою.


Що запитуєте?
V2
4
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 03.07.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1200120112021203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2740, 2741, 2742
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
27412 3089646
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лис, 2018 11:20
zzzzzz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 168132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.