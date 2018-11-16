Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Усман Дембеле, який переживає не найкращі часи в Барселоні, може бути оштрафований за свої витівки ще у дортмундській Борусії. Річ у тім, власник будинку в Дортмунді, де жив Дембеле, подав на футболіста до суду, повідомляє Bild. За інформацією видання, француз залишив житло в жалюгідному стані. Зокрема, власник заявив, що в холодильнику була залишена гнила їжа, а на підлозі були розкидані купи сміття. Власник дому вимагає у форварда Барселони 20 тисяч євро на відшкодування збитків. https://football24.ua/ispaniya_tag50823