Додано: Суб 17 лис, 2018 22:52

V2 написав: Vlad442 написав: Рад любому арендатору, который не попадает в стоп-лист тех, кому ты принципиально не сдаешь. Рад любому арендатору, который не попадает в стоп-лист тех, кому ты принципиально не сдаешь.



Хто у Вас потрапляє в таку категорію? Хто у Вас потрапляє в таку категорію?

1 Люди, которые не пытаются строить отношения. Либо быdло, либо просто глупые люди, которые всегда тянут одеяло на себя.2 Ушедшие от жены с вещами в багажнике.3 Арабы без русской жены. Разве что в убитую квартиру и если платят +25% от рынка и готовы потерять 50% залога при съезде раньше через год.4 Алкаши, наркоманы. Определяется по поведению и внешнему виду.5 Люди с животными в квартиру с ремонтом.6 До 20 лет. Тут вопрос сложный. Нужно смотреть на человека. Студентам нет, если сам зарабатывает на аренду, да. Попадались умные и приятные 19-летние с семей (я в соседней теме писал про диджея), с которыми было меньше проблем, чем со взрослыми.7 Те, у которых нет денег на залог. Есть два случая. Те, которые боятся давать залог незнакомому человеку и те, у кого нет денег. Есть деньги только на первый месяц и они согласны на все, лишь бы получить ключи. Это видно. Арендодатель видел десятки таких, а у арендаторов это первый-второй раз, поэтому им трудно правильно сыграть. Если боятся, то можно оговорить потерю залога при досрочном съезде, для начала, они платят залог и за две недели, а потом за оставшиеся две. Такая схема устраивает тех, кто боится.8 Прокуроры, менты, которые снимают не по своей официальной зарплате. Например семья из двух патрульных на скромную однушку, да, прокурорша с понтами на квартиру с ремонтом, нет.