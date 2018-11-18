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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1200120112021203

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 192
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Усман Дембеле, який переживає не найкращі часи в Барселоні, може бути оштрафований за свої витівки ще у дортмундській Борусії.
Річ у тім, власник будинку в Дортмунді, де жив Дембеле, подав на футболіста до суду, повідомляє Bild.
За інформацією видання, француз залишив житло в жалюгідному стані. Зокрема, власник заявив, що в холодильнику була залишена гнила їжа, а на підлозі були розкидані купи сміття.
Власник дому вимагає у форварда Барселони 20 тисяч євро на відшкодування збитків.
https://football24.ua/ispaniya_tag50823
V2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:14

  V2 написав:
  ihorkyiv написав:Перед укладанням договору людей треба "промацувати" розмовою.


Що запитуєте?

Сначала отвлекающие вопросы про работу, родителей, почему съехали с прошлой квартиры, потом, когда арендатор расслабился, вскользь "а у вас кот или кошечка".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:00

  J_P написав:
  zzzzzz написав:В США каждую неделю выходит статистика о ставке по ипотеке. ФРС не зря начал поднимать ставку . Это для того что бы не надулся опять ипотечный пузырь. Короче в США сейчас ставка 5,6%

Ну это не совсем так. Лично знаю случаи выдачи кредитов год-полтора назад под 3-3,5% при ~20% первого взноса.


С тех пор ФРС подняла ставку.
Но в США ипотека возможна не только от банков, иногда (в случаях, когда недвига находится не в очень востребованной локации) владелец дает финансирование на сделку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Рад любому арендатору, который не попадает в стоп-лист тех, кому ты принципиально не сдаешь.


Хто у Вас потрапляє в таку категорію?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 22:52

  V2 написав:
  Vlad442 написав:Рад любому арендатору, который не попадает в стоп-лист тех, кому ты принципиально не сдаешь.


Хто у Вас потрапляє в таку категорію?

1 Люди, которые не пытаются строить отношения. Либо быdло, либо просто глупые люди, которые всегда тянут одеяло на себя.
2 Ушедшие от жены с вещами в багажнике.
3 Арабы без русской жены. Разве что в убитую квартиру и если платят +25% от рынка и готовы потерять 50% залога при съезде раньше через год.
4 Алкаши, наркоманы. Определяется по поведению и внешнему виду.
5 Люди с животными в квартиру с ремонтом.
6 До 20 лет. Тут вопрос сложный. Нужно смотреть на человека. Студентам нет, если сам зарабатывает на аренду, да. Попадались умные и приятные 19-летние с семей (я в соседней теме писал про диджея), с которыми было меньше проблем, чем со взрослыми.
7 Те, у которых нет денег на залог. Есть два случая. Те, которые боятся давать залог незнакомому человеку и те, у кого нет денег. Есть деньги только на первый месяц и они согласны на все, лишь бы получить ключи. Это видно. Арендодатель видел десятки таких, а у арендаторов это первый-второй раз, поэтому им трудно правильно сыграть. Если боятся, то можно оговорить потерю залога при досрочном съезде, для начала, они платят залог и за две недели, а потом за оставшиеся две. Такая схема устраивает тех, кто боится.
8 Прокуроры, менты, которые снимают не по своей официальной зарплате. Например семья из двух патрульных на скромную однушку, да, прокурорша с понтами на квартиру с ремонтом, нет.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 21:59

Вопрос к умудренным опытом: насколько важен договор, на какие моменты стоит делать акцент, а может лучше вообще без договора во избежание?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 22:34

asti
Несколько страниц назад уже обсуждали.
l66
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