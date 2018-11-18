Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Усман Дембеле, який переживає не найкращі часи в Барселоні, може бути оштрафований за свої витівки ще у дортмундській Борусії. Річ у тім, власник будинку в Дортмунді, де жив Дембеле, подав на футболіста до суду, повідомляє Bild. За інформацією видання, француз залишив житло в жалюгідному стані. Зокрема, власник заявив, що в холодильнику була залишена гнила їжа, а на підлозі були розкидані купи сміття. Власник дому вимагає у форварда Барселони 20 тисяч євро на відшкодування збитків. https://football24.ua/ispaniya_tag50823
Vlad442 написав:Рад любому арендатору, который не попадает в стоп-лист тех, кому ты принципиально не сдаешь.
Хто у Вас потрапляє в таку категорію?
1 Люди, которые не пытаются строить отношения. Либо быdло, либо просто глупые люди, которые всегда тянут одеяло на себя. 2 Ушедшие от жены с вещами в багажнике. 3 Арабы без русской жены. Разве что в убитую квартиру и если платят +25% от рынка и готовы потерять 50% залога при съезде раньше через год. 4 Алкаши, наркоманы. Определяется по поведению и внешнему виду. 5 Люди с животными в квартиру с ремонтом. 6 До 20 лет. Тут вопрос сложный. Нужно смотреть на человека. Студентам нет, если сам зарабатывает на аренду, да. Попадались умные и приятные 19-летние с семей (я в соседней теме писал про диджея), с которыми было меньше проблем, чем со взрослыми. 7 Те, у которых нет денег на залог. Есть два случая. Те, которые боятся давать залог незнакомому человеку и те, у кого нет денег. Есть деньги только на первый месяц и они согласны на все, лишь бы получить ключи. Это видно. Арендодатель видел десятки таких, а у арендаторов это первый-второй раз, поэтому им трудно правильно сыграть. Если боятся, то можно оговорить потерю залога при досрочном съезде, для начала, они платят залог и за две недели, а потом за оставшиеся две. Такая схема устраивает тех, кто боится. 8 Прокуроры, менты, которые снимают не по своей официальной зарплате. Например семья из двух патрульных на скромную однушку, да, прокурорша с понтами на квартиру с ремонтом, нет.