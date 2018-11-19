|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:16
Спасибо. Нашел. Но там, так, скупо очень. Видимо все так и работают - на глазок///
-
asti
-
-
- Повідомлень: 346
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|27647
|3119940
|
|
|0
|314
|
|
|446
|168217
|
|