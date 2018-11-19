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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1201120212031204

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 192
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:16

  l66 написав:
  asti написав:Несколько это сколько? Не нашел))

Смотрите ответы нескольких форумчан на вопрос от shtora
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
Спасибо. Нашел. Но там, так, скупо очень. Видимо все так и работают - на глазок///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Ну что, господа лендлорды? Не решились еще расставаться с "прэлестью"?

Трепещите:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43851 ... kij-krizis
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:08

  rjkz написав:Ну что, господа лендлорды? Не решились еще расставаться с "прэлестью"?

Трепещите:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43851 ... kij-krizis

На нас намного большее влияние окажут выборы 2019, чем мировой кризис
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:38

  antey1969 написав:
  rjkz написав:Ну что, господа лендлорды? Не решились еще расставаться с "прэлестью"?

Трепещите:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43851 ... kij-krizis

На нас намного большее влияние окажут выборы 2019, чем мировой кризис


Ну да?
В 2008-м "ВОНА" нам тоже обещала, что мировой кризис пройдет мимо Украины. ....Но мы его догоним.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/keysy/transport/no ... odrobnosti
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

госстат живет в своем мире:
https://news.liga.net/politics/news/s-n ... ---gosstat
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:20

  rjkz написав:Ну что, господа лендлорды? Не решились еще расставаться с "прэлестью"?

Трепещите:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43851 ... kij-krizis

Квартиры пригодные к аренде ещё держатся в цене.
Квартиры больших площадей возобновили падение.
ПС. У меня сразу несколько знакомых обмолвились и продаже спадщины большой площади.
Типа квартира фактически не нужна, а деньги на коммуналку тянет.
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