Спасибо. Нашел. Но там, так, скупо очень. Видимо все так и работают - на глазок///l66 написав:
Смотрите ответы нескольких форумчан на вопрос от shtora
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 лис, 2018 21:16
Спасибо. Нашел. Но там, так, скупо очень. Видимо все так и работают - на глазок///
Додано: Вів 20 лис, 2018 00:54
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Ну что, господа лендлорды? Не решились еще расставаться с "прэлестью"?
Трепещите:
https://news.finance.ua/ru/news/-/43851 ... kij-krizis
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:08
На нас намного большее влияние окажут выборы 2019, чем мировой кризис
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:38
Ну да?
В 2008-м "ВОНА" нам тоже обещала, что мировой кризис пройдет мимо Украины. ....Но мы его догоним.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
госстат живет в своем мире:
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:20
Квартиры пригодные к аренде ещё держатся в цене.
Квартиры больших площадей возобновили падение.
ПС. У меня сразу несколько знакомых обмолвились и продаже спадщины большой площади.
Типа квартира фактически не нужна, а деньги на коммуналку тянет.
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:55
Итак, я уже стал свидетелем продажи квартиры моими знакомыми овер 100 квадратов, естественно без счётчика тепла, но дом относительно новый. Квитанция за тепло за прошлый февраль была в районе 4кгрн. Купили двуху в новострое. Думал такого не увижу, ан нет
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:05
hume
овер 100 квадратов - это 101 или 199кв.м?
Просто у самого 193метра под задом - плачу 22 грн/метр. Докуа за 26грд в квартире с панорамным остеклением в нашем климате?
Аренда в доме колеблется от 1.5куе до 3.5куе(если посуточно) за почти такой же метраж.
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