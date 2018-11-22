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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:10
hume написав:
Итак, я уже стал свидетелем продажи квартиры моими знакомыми овер 100 квадратов, естественно без счётчика тепла, но дом относительно новый. Квитанция за тепло за прошлый февраль была в районе 4кгрн. Купили двуху в новострое. Думал такого не увижу, ан нет
а почем за метр и сколько комнат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:24
у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить
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lempke313
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22
lempke313 написав:
у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить
Как писал Юра - "испепеление пересичных". Но шутки шутками, а счета за отопление очень взрослые приходят.
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