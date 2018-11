Додано: Чет 22 лис, 2018 16:10

hume написав: Итак, я уже стал свидетелем продажи квартиры моими знакомыми овер 100 квадратов, естественно без счётчика тепла, но дом относительно новый. Квитанция за тепло за прошлый февраль была в районе 4кгрн. Купили двуху в новострое. Думал такого не увижу, ан нет Итак, я уже стал свидетелем продажи квартиры моими знакомыми овер 100 квадратов, естественно без счётчика тепла, но дом относительно новый. Квитанция за тепло за прошлый февраль была в районе 4кгрн. Купили двуху в новострое. Думал такого не увижу, ан нет



а почем за метр и сколько комнат? а почем за метр и сколько комнат?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.