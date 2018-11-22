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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1202120312041205

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:10

  hume написав:Итак, я уже стал свидетелем продажи квартиры моими знакомыми овер 100 квадратов, естественно без счётчика тепла, но дом относительно новый. Квитанция за тепло за прошлый февраль была в районе 4кгрн. Купили двуху в новострое. Думал такого не увижу, ан нет :mrgreen:


а почем за метр и сколько комнат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:24

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить
lempke313
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22

  lempke313 написав:у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить

Как писал Юра - "испепеление пересичных". Но шутки шутками, а счета за отопление очень взрослые приходят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28

  airmax78 написав:
  lempke313 написав:у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить

Как писал Юра - "испепеление пересичных". Но шутки шутками, а счета за отопление очень взрослые приходят.

Макс, не нагнетайте. Реальные "испепеленные пересичные" получают субсидию а нытье му*** типа "з/п 3700грн, назбырав на ку7 за 8койро" меня не ипут :shock:

Цены на бенз "очень взрослые" а Киев в пробках. "Испепеленные пересичные"??? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прохожий написав:
Цены на бенз "очень взрослые" а Киев в пробках. "Испепеленные пересичные"??? :mrgreen:


+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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