а почем за метр и сколько комнат?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:10
а почем за метр и сколько комнат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:24
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
у родственников за 85 кв. отопление около 3000 грн, и счетчики не поставить
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:22
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:28
Макс, не нагнетайте. Реальные "испепеленные пересичные" получают субсидию а нытье му*** типа "з/п 3700грн, назбырав на ку7 за 8койро" меня не ипут
Цены на бенз "очень взрослые" а Киев в пробках. "Испепеленные пересичные"???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:48
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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