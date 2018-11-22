Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:17

Vlad442 написав: zzzzzz написав: Неудачный пример. Бензин имеет альтернативу, кому дорого . тот может ездить на общественном транспорте. А вот отопление в квартире безльтернативное.

Да в Киеве даже по статистике выросли продажи бензина, но при этом по Украине они упали. Неудачный пример. Бензин имеет альтернативу, кому дорого . тот может ездить на общественном транспорте. А вот отопление в квартире безльтернативное.Да в Киеве даже по статистике выросли продажи бензина, но при этом по Украине они упали.

Цена квартиры в Киеве и цена отопления, к счастью, соотносятся как цена иномарки из салона и цена бензина.

Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать. В Киеве это просто, поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем. Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема. Им некуда деться, кроме соцпомощи в виде субсидии. Пенсионеры получатели субсидии в трешке в Киеве... это немного нечестно и неправильно. Цена квартиры в Киеве и цена отопления, к счастью, соотносятся как цена иномарки из салона и цена бензина.Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать. В Киеве это просто, поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем. Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема. Им некуда деться, кроме соцпомощи в виде субсидии. Пенсионеры получатели субсидии в трешке в Киеве... это немного нечестно и неправильно.

Напоминает один злой анекдот, который даже повторять не хочу.Пенсионеры находятся в положении терпил. Не от них зависит какая к ним придет коммуналка и какую им насчитают пенсию. Они не могут себе обеспечить доход и не могут повлиять на расходы по коммуналке. Единственное, что приходит на ум - один случай, лет 8 назад кто-то рассказал - 3 бабульки скооперировались, жили на квартире у одной (как раз трешка), а 2 сдавали и доход позволял оплачивать и расходы на 3-х. Но это дано не всем представителям пожилого возраста. Им трудно ужиться с другими людьми, они плохо переносят переезды (знаю много случаев, когда после "улучшения" жилищных условий наследниками, переехавшие пожилые люди быстро уходили).Надеюсь, Вам не придется жить в такой ситуации.Меня здесь кое-кто за кое что не очень жалует, но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно - пенсионеров кинули, и кинули не один раз. Кинули на сбережения, кинули на пенсии, кинули на соцгарантии. Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше. Пусть каждый делает выводы самостоятельно и принимает решения. И желаю каждому не стоять в старости перед выбором - купить еду или заплатить коммуналку, заплатить коммуналку или продать квартиру.