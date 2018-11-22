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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Цена квартиры в Киеве .... Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать.... поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем.
Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема.


....
Меня здесь кое-кто за кое что не очень жалует, но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно - пенсионеров кинули, и кинули не один раз. Кинули на сбережения, кинули на пенсии, кинули на соцгарантии..

Послушайте, уважаемый ,
Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))
Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").

Риторический вопрос: какая пенсия будет у северокорейского пенсионера? А у южнокорейского?

  rjkz написав: Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше....
Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).

Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.
У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.

П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))

Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:38

Трешки в Киеве хватит на однушку в Киеве, которую можно сдавать и получать прибавку к пенсии (в размере еще трех пенсий) и однушку в Полтаве или пригороде Киева, где жить, но мы так не привыкли. У нас принято жить одной старушке в трешке, получать субсидию, стоять в очереди в поликлинике и клясть власть. При этом деньги не берутся ниоткуда. Средства, потраченные на субсдию, могли бы пойти на то, чтобы нанять еще одного врача и очереди, может, и не было бы.

Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров, я всегда задаю вопрос "столько лично ты платишь в пенсионный фонд". Умные после этого вопроса скучнеют, глупые отвечают "при чем тут я, это государство им должно".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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