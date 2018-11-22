Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 написав:Цена квартиры в Киеве .... Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать.... поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем. Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема.
.... Меня здесь кое-кто за кое что не очень жалует, но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно - пенсионеров кинули, и кинули не один раз. Кинули на сбережения, кинули на пенсии, кинули на соцгарантии..
Послушайте, уважаемый , Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше )))) Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").
Риторический вопрос: какая пенсия будет у северокорейского пенсионера? А у южнокорейского?
rjkz написав: Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше....
Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).
Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях. У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.
П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))
Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........
Трешки в Киеве хватит на однушку в Киеве, которую можно сдавать и получать прибавку к пенсии (в размере еще трех пенсий) и однушку в Полтаве или пригороде Киева, где жить, но мы так не привыкли. У нас принято жить одной старушке в трешке, получать субсидию, стоять в очереди в поликлинике и клясть власть. При этом деньги не берутся ниоткуда. Средства, потраченные на субсдию, могли бы пойти на то, чтобы нанять еще одного врача и очереди, может, и не было бы.
Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров, я всегда задаю вопрос "столько лично ты платишь в пенсионный фонд". Умные после этого вопроса скучнеют, глупые отвечают "при чем тут я, это государство им должно".
J_P написав: Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).
В США стабильный прирост населения. Американцы от 40 до 50 имеют достаточно неплохие перспективы.
В Украине, сегодняшние 40-45 летние, в положении вкладчиков финансовой пирамиды. Они мало что получат от пенс. фонда. Обвинять, что не хотят платить в ПФ можно. Только через 20 лет, их будут обвинять что не думали головой. Вкладчики Сбербанка СССР послушно шли в фарватере политики своего правительства, за что и были наказаны советским государством.