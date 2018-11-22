Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17

rjkz написав: Vlad442 написав: Цена квартиры в Киеве .... Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать.... поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем.

Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема. Цена квартиры в Киеве .... Дорого владеть?



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Меня здесь кое-кто за кое что не очень жалует , но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно - пенсионеров кинули, и кинули не один раз. Кинули на сбережения, кинули на пенсии, кинули на соцгарантии.. ...., но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно -

rjkz написав: Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше.... Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше....

Послушайте, уважаемый ,Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").Риторический вопрос: какая пенсия будет у северокорейского пенсионера? А у южнокорейского?Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.П.С. Кстати, тутвспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........