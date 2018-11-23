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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1203120412051206

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Цена квартиры в Киеве .... Дорого владеть? Продавай, переезжай в то, что можешь обслуживать.... поэтому все размышления про пенсионеров в трешке это ни о чем.
Пенсионеры в ветхом доме в 100 км от Полтавы, который топится газом, это проблема.


....
Меня здесь кое-кто за кое что не очень жалует, но это как-раз одно из того, за что я не жалую государственный аппарат, а именно - пенсионеров кинули, и кинули не один раз. Кинули на сбережения, кинули на пенсии, кинули на соцгарантии..

Послушайте, уважаемый ,
Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))
Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").

Риторический вопрос: какая пенсия будет у северокорейского пенсионера? А у южнокорейского?

  rjkz написав: Каждое следующее поколение будет платить больше, а получать меньше....
Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).

Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.
У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.

П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))

Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:38

Трешки в Киеве хватит на однушку в Киеве, которую можно сдавать и получать прибавку к пенсии (в размере еще трех пенсий) и однушку в Полтаве или пригороде Киева, где жить, но мы так не привыкли. У нас принято жить одной старушке в трешке, получать субсидию, стоять в очереди в поликлинике и клясть власть. При этом деньги не берутся ниоткуда. Средства, потраченные на субсдию, могли бы пойти на то, чтобы нанять еще одного врача и очереди, может, и не было бы.

Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров, я всегда задаю вопрос "столько лично ты платишь в пенсионный фонд". Умные после этого вопроса скучнеют, глупые отвечают "при чем тут я, это государство им должно".
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:35

  J_P написав: Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).


В США стабильный прирост населения.
Американцы от 40 до 50 имеют достаточно неплохие перспективы.

В Украине, сегодняшние 40-45 летние, в положении вкладчиков финансовой пирамиды.
Они мало что получат от пенс. фонда.
Обвинять, что не хотят платить в ПФ можно. Только через 20 лет, их будут обвинять что не думали головой.
Вкладчики Сбербанка СССР послушно шли в фарватере политики своего правительства, за что и были наказаны советским государством.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:40

  Vlad442 написав:Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров...

Сегодняшние украинские пенсионеры, учитывая все гос. плюшки весьма хорошо живут.
Те кто говорит про покинутых государством пенсионеров это поймут когда в 70 лет ещё вкалывать придется.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров, я всегда задаю вопрос "столько лично ты платишь в пенсионный фонд"

так расскажите сколько лично вы заплатили в ПФ
ибо судя по постам вы большой спец по уходу от налогов...
:twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:57

  UA написав:
  J_P написав: Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).


В США стабильный прирост населения.
Американцы от 40 до 50 имеют достаточно неплохие перспективы.

В Украине, сегодняшние 40-45 летние, в положении вкладчиков финансовой пирамиды.
Они мало что получат от пенс. фонда.
Обвинять, что не хотят платить в ПФ можно. Только через 20 лет, их будут обвинять что не думали головой.
Вкладчики Сбербанка СССР послушно шли в фарватере политики своего правительства, за что и были наказаны советским государством.


Спасибо, что ответили моим оппонентам.
Кое-что добавлю:
1. От меня ПФУ имеет то, что и причитается - отчисления с моего ФОП (фонд оплаты труда) в полном размере. Хотя, так сложилось, что я лично ПФУ ничем сейчас не обязан и не буду ничем обязан. Но отчисления с меня он имеет. Никакого отношения бюджет ПФУ к налогообложению доходов от аренды не имеет (это для невежд, если кто вдруг не в курсе), налоги идут в бюджет, ПФУ наполняется только отчислениями с ФОП (фонд оплаты труда) и пошлинами с покупки валюты предприятиями, продажи ювелирки, недвиги, авто и вроде как мобильной связи (по крайней мере было так). Но кроме отчислений с ФОП, все остальное идет транзитом в бюджет. То есть остается только ФОП. Про то что творится в самом ПФУ и как списываются неплатежи крупных плательщиков негосударственной формы собственности форумчанам лучше не знать. И что госказначейство каждый раз задерживает платежи госпредприятий из-за чего они платят с опозданием, а на их суммах набегают миллионные пени и штрафы, что помогает довести нужные предприятия до банкротства.
2. Для почитателя таланта моего любимого О'Генри, во-первых, в США работник платит очень небольшие отчисления, которые попадают на выплаты федеральных пенсий (размер очень смешной), свою пенсию работник получит со счета 401К, на который в течении трудовой жизни и делает отчисления с зп, уменьшая свое налогообложение. Обычно это 10% с зп. Это дело добровольное, хочешь - плати, не хочешь - в старости будет только федералка, а это печаль. Есть еще такая традиция - работодатель добавляет от себя на 401К работника, иногда это такая-же сумма. Работник может снять эти деньги до выхода на пенсию в случае необходимости. Прикиньте!
Во-вторых, там не такая ситуация в принципе с недвигой как у нас, поэтому нет большого смысла проводить какие-либо аналогии.
В третьих, лишившись даже СВОЕГО жилья, малоимущий (мы ведь не рассматриваем вариант, что миллиардер лишается своего жилья, правда?) и не имея дохода или имея маленький доход, кстати, не обязательно чтобы это был пенсионер, мелкой рысью несется становиться на очередь на 8-ю программу и/или на жилье по лоу-инкам, в хорошей локации и/или в хорошем комплексе можно и 3 года прождать, но если больших претензий нет, то ему предоставят жилье довольно быстро. И не обязательно, что это будет сарай - даже в дорогих комплексах в дорогих локациях, есть жилье для малоимущих - собственнику просто доплачивает государство, а жилец платит треть от своих доходов, доход маленький - платит мало, но если большой - то заплатит больше суммы нормальной аренды (товарищ моих знакомых, по лотерее (прикиньте, там на это еще и лотерея есть!) выиграл 2-бедрумную (3 к по нашему) в дорогом районе Бруклина, в 3-х минутах ходьбы от набрежной возле Бруклинского моста. Со временем пришлось ему от этого отказаться, потому что треть от его доходов стало очень дофига даже за эту хату.
В четвертых, давайте сравним несравнимое. 400 (вроде 420) баксов федералки по возрасту в США и минималку в Украине (сколько сейчас - 1300-1500?) скажем, 50...пусть будет целых 60 баксов! :mrgreen: Американский пенс заплатит 140 бакосов по 8-й программе за жилье, хавчик - фудстемпы, причем он физически не сожрет столько, сколько ему будут давать, потому что чем больше он будет выбирать - тем больше будет лимит в дальнейшем, медицина по медикейду - ...эта медицина не то что бесплатная, а ...когда пенс приходит в аптеку за лекарствами - ему аптека 2-5-10 баксов дает за то, что предпочел именно эту аптеку. Так, жилье есть, хавчик есть, медицина - ого-го. Еще и баксов 300 на кино осталось...хотя...всякими развлекалками пенсов на шару там масса благотворителей занимается. Теперь посмотрим на пенса в Украине... :( :( :( . Как том анекдоте, когда чукча жену в мацкве потерял " Да ну ее! Давай лучше твою искать!"
В пятых, на месте пенса, я-бы тоже продал в этом возрасте недвигу в НДж. Там надо жить молодым, с маленькими детьми - самый высокий рейтинг школ, шикарные университеты и...самый высокий праперти-такс в стране, на который все эти учебные заведения и существуют. Человек, дети которого уже выросли из учебного возраста, вполне заинтересован переехать хоть куда. Налог, который почти половина рента, разорит кого угодно. А пока человек работает, особенно в НЙ, то жить в НДЖ а работать на Манхеттене очень выгодно - жители НДж не платят городской подоходный налог НЙ. Выйдя на пенсию и это теряет смысл.
В шестых - что-то хотел Ышо написать, но пока столько букофф сочинял - забыл. Склерос! Пардоньте!
А! Вспомнил! По поводу "большевиков" - в нашей стране всегда были, есть и будут виноваты "папередники", а если внимательно посмотреть на нашу ылиту, то там если не комуняка из80-х-90-х, то комсомольцы и бандюганы. И/или их уже дети (время-то идет).
Эт все они - папередники клятые, а тепершния - святыя и чистая аки слеза младенца! Всехда и вавекивекоф!
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:21

  UA написав:
  Vlad442 написав:Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров...

Сегодняшние украинские пенсионеры, учитывая все гос. плюшки весьма хорошо живут.
Те кто говорит про покинутых государством пенсионеров это поймут когда в 70 лет ещё вкалывать придется.


"Больной, чтоже все время жалуетесь, что вам все хуже! Неужели вам никогда не лучше?
-Доктор, вы знаете, мне сегодня и вправду лучше...
-Ну наконец-то!
-...чем будет завтра"

Не знаю, чем там уж пенсия в 50 баксов хороша, но то что нынешние 40-летние и моложе не будут иметь никакой пенсии - к гадалке не ходи. Арифметика бюджета ПФУ зависит только от размера зарплат, с которых платятся отчисления и числа работающих. А работающий народ у нас делает ноги. И мало того, что нас и не 52 млн как было в 92-м и не 42 как было на последней переписи, а млн 32 от силы и это не только и не столько естественная убыль и старение населения, а именно свал работоспособного и если сввал с семьями, то и их детей. То есть соотношение работающий/пенс РЕЗКО упало. То есть в контексте наполнения ПФУ, ситуация еще хуже, чем если-бы население просто, равномерно, снизилось до 32 млн. Эскалация этой ситуации будет нарастать, что приведет к коллапсу ПФУ. Утверждать обратное может только человек не представляющий хотя-бы в общих чертах, источники наполнения бюджета ПФУ.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Когда люди начинают говорить про государство, которое прокинуло пенсионеров, я всегда задаю вопрос "столько лично ты платишь в пенсионный фонд"

так расскажите сколько лично вы заплатили в ПФ
ибо судя по постам вы большой спец по уходу от налогов...
:twisted:


+1, хотя отчисления в ПФУ - это не налоги. :oops:
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