Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:57

UA написав: J_P написав: Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова совсем. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).



Вот тут вы правы. И не только у нас. Так будет во всем развитом мире. В штатах, те кому от 40 до 50, и кто реально смотрит "на жизнь" и "экономику", на гос пенсию не рассчитывают. От слова. Многие собираются к пенсии продавать дом и переезжать в меньший. Или, взагалi, в районы, где и недвижимость и жизнь дешевле (а зима теплее))).

В США стабильный прирост населения.

Американцы от 40 до 50 имеют достаточно неплохие перспективы.



В Украине, сегодняшние 40-45 летние, в положении вкладчиков финансовой пирамиды.

Они мало что получат от пенс. фонда.

Обвинять, что не хотят платить в ПФ можно. Только через 20 лет, их будут обвинять что не думали головой.

Вкладчики Сбербанка СССР послушно шли в фарватере политики своего правительства, за что и были наказаны советским государством. В США стабильный прирост населения.Американцы от 40 до 50 имеют достаточно неплохие перспективы.В Украине, сегодняшние 40-45 летние, в положении вкладчиков финансовой пирамиды.Они мало что получат от пенс. фонда.Обвинять, что не хотят платить в ПФ можно. Только через 20 лет, их будут обвинять что не думали головой.Вкладчики Сбербанка СССР послушно шли в фарватере политики своего правительства, за что и были наказаны советским государством.

Спасибо, что ответили моим оппонентам.Кое-что добавлю:1. От меня ПФУ имеет то, что и причитается - отчисления с моего ФОП (фонд оплаты труда) в полном размере. Хотя, так сложилось, что я лично ПФУ ничем сейчас не обязан и не буду ничем обязан. Но отчисления с меня он имеет. Никакого отношения бюджет ПФУ к налогообложению доходов от аренды не имеет (это для невежд, если кто вдруг не в курсе), налоги идут в бюджет, ПФУ наполняется только отчислениями с ФОП (фонд оплаты труда) и пошлинами с покупки валюты предприятиями, продажи ювелирки, недвиги, авто и вроде как мобильной связи (по крайней мере было так). Но кроме отчислений с ФОП, все остальное идет транзитом в бюджет. То есть остается только ФОП. Про то что творится в самом ПФУ и как списываются неплатежи крупных плательщиков негосударственной формы собственности форумчанам лучше не знать. И что госказначейство каждый раз задерживает платежи госпредприятий из-за чего они платят с опозданием, а на их суммах набегают миллионные пени и штрафы, что помогает довести нужные предприятия до банкротства.2. Для почитателя таланта моего любимого О'Генри, во-первых, в США работник платит очень небольшие отчисления, которые попадают на выплаты федеральных пенсий (размер очень смешной), свою пенсию работник получит со счета 401К, на который в течении трудовой жизни и делает отчисления с зп, уменьшая свое налогообложение. Обычно это 10% с зп. Это дело добровольное, хочешь - плати, не хочешь - в старости будет только федералка, а это печаль. Есть еще такая традиция - работодатель добавляет от себя на 401К работника, иногда это такая-же сумма. Работник может снять эти деньги до выхода на пенсию в случае необходимости. Прикиньте!Во-вторых, там не такая ситуация в принципе с недвигой как у нас, поэтому нет большого смысла проводить какие-либо аналогии.В третьих, лишившись даже СВОЕГО жилья, малоимущий (мы ведь не рассматриваем вариант, что миллиардер лишается своего жилья, правда?) и не имея дохода или имея маленький доход, кстати, не обязательно чтобы это был пенсионер, мелкой рысью несется становиться на очередь на 8-ю программу и/или на жилье по лоу-инкам, в хорошей локации и/или в хорошем комплексе можно и 3 года прождать, но если больших претензий нет, то ему предоставят жилье довольно быстро. И не обязательно, что это будет сарай - даже в дорогих комплексах в дорогих локациях, есть жилье для малоимущих - собственнику просто доплачивает государство, а жилец платит треть от своих доходов, доход маленький - платит мало, но если большой - то заплатит больше суммы нормальной аренды (товарищ моих знакомых, по лотерее (прикиньте, там на это еще и лотерея есть!) выиграл 2-бедрумную (3 к по нашему) в дорогом районе Бруклина, в 3-х минутах ходьбы от набрежной возле Бруклинского моста. Со временем пришлось ему от этого отказаться, потому что треть от его доходов стало очень дофига даже за эту хату.В четвертых, давайте сравним несравнимое. 400 (вроде 420) баксов федералки по возрасту в США и минималку в Украине (сколько сейчас - 1300-1500?) скажем, 50...пусть будет целых 60 баксов!Американский пенс заплатит 140 бакосов по 8-й программе за жилье, хавчик - фудстемпы, причем он физически не сожрет столько, сколько ему будут давать, потому что чем больше он будет выбирать - тем больше будет лимит в дальнейшем, медицина по медикейду - ...эта медицина не то что бесплатная, а ...когда пенс приходит в аптеку за лекарствами - ему аптека 2-5-10 баксов дает за то, что предпочел именно эту аптеку. Так, жилье есть, хавчик есть, медицина - ого-го. Еще и баксов 300 на кино осталось...хотя...всякими развлекалками пенсов на шару там масса благотворителей занимается. Теперь посмотрим на пенса в Украине.... Как том анекдоте, когда чукча жену в мацкве потерял " Да ну ее! Давай лучше твою искать!"В пятых, на месте пенса, я-бы тоже продал в этом возрасте недвигу в НДж. Там надо жить молодым, с маленькими детьми - самый высокий рейтинг школ, шикарные университеты и...самый высокий праперти-такс в стране, на который все эти учебные заведения и существуют. Человек, дети которого уже выросли из учебного возраста, вполне заинтересован переехать хоть куда. Налог, который почти половина рента, разорит кого угодно. А пока человек работает, особенно в НЙ, то жить в НДЖ а работать на Манхеттене очень выгодно - жители НДж не платят городской подоходный налог НЙ. Выйдя на пенсию и это теряет смысл.В шестых - что-то хотел Ышо написать, но пока столько букофф сочинял - забыл. Склерос! Пардоньте!А! Вспомнил! По поводу "большевиков" - в нашей стране всегда были, есть и будут виноваты "папередники", а если внимательно посмотреть на нашу ылиту, то там если не комуняка из80-х-90-х, то комсомольцы и бандюганы. И/или их уже дети (время-то идет).Эт все они - папередники клятые, а тепершния - святыя и чистая аки слеза младенца! Всехда и вавекивекоф!