Додано: Суб 24 лис, 2018 12:20

rjkz написав: А! Вспомнил! По поводу "большевиков" - в нашей стране всегда были, есть и будут виноваты "папередники", а если внимательно посмотреть на нашу ылиту, то там если не комуняка из80-х-90-х, то комсомольцы и бандюганы. И/или их уже дети (время-то идет).

в нашей стране, а вернее в представлении тех, кто так и не смог выдавить из себя совковую рабскую инфантильность, виноваты всегда "они" - представители власти, которые каким то невообразимым образом без участия остального населения занимают свои посты

а "прастой нарид" - по умолчанию святые и вечно угнетенные агнцы, от которых ничего не зависит



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.