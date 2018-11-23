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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:54

И такое случается. А там аренда стоит чисто символические деньги.

"В Энергодаре 35-летняя женщина сдала в аренду квартиру 41-летнему мужчине.

Женщина некоторое время пыталась дозвониться постояльцу, но он не отвечал. Почуяв неладное отправилась на квартиру. На месте не обнаружила ни квартиранта, ни техники."
l66
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:29

  J_P написав:Послушайте, уважаемый ,
Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))
Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").


При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.
С Польшой сравнение некорректное.Там не ограбили пенсионеров обесценив их вклады, трудовой стаж и пр. да и списали Польше в отличие от Украины фантастические суммы долгов которые накапливались со времен Герека.


  J_P написав: Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.
У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.

П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))

Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........

62 года - молодой пенсионер. Я в таком возрасте работаю т.к. на нищенскую украинскую пенсию не то что жить, а и существовать невозможно.
А вот пенсионеру которому 70 и больше который ни разу не продавал жилье, не держал в руках больше 100 баксов и просто привык к своему месту жительства вы предлагаете продать жилье и переехать в новое место разорвав прежние связи и привычки.
Если вы , такой разумный,не в курсе, пенсионеры - наиболее уязвимый сектор отслеживаемый квартирными аферистами которые пользуются для своих целей услугами жеков, ментов и пр. сервисной службой государства Украина.
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shapo
 
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