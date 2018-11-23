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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1204120512061207

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:54

И такое случается. А там аренда стоит чисто символические деньги.

"В Энергодаре 35-летняя женщина сдала в аренду квартиру 41-летнему мужчине.

Женщина некоторое время пыталась дозвониться постояльцу, но он не отвечал. Почуяв неладное отправилась на квартиру. На месте не обнаружила ни квартиранта, ни техники."
l66
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:29

  J_P написав:Послушайте, уважаемый ,
Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))
Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").


При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.
С Польшой сравнение некорректное.Там не ограбили пенсионеров обесценив их вклады, трудовой стаж и пр. да и списали Польше в отличие от Украины фантастические суммы долгов которые накапливались со времен Герека.


  J_P написав: Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.
У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.

П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))

Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........

62 года - молодой пенсионер. Я в таком возрасте работаю т.к. на нищенскую украинскую пенсию не то что жить, а и существовать невозможно.
А вот пенсионеру которому 70 и больше который ни разу не продавал жилье, не держал в руках больше 100 баксов и просто привык к своему месту жительства вы предлагаете продать жилье и переехать в новое место разорвав прежние связи и привычки.
Если вы , такой разумный,не в курсе, пенсионеры - наиболее уязвимый сектор отслеживаемый квартирными аферистами которые пользуются для своих целей услугами жеков, ментов и пр. сервисной службой государства Украина.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:54

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

shapo написав:
  J_P написав:Послушайте, уважаемый ,
Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))
Пенсионеров кинул не "государственный аппарат". Пенсионеров кинули большевики, которые все бабло тратили на ядерные боеголовки, танки и крылатые ракеты, печатая "пустые" деньги при пустых прилавках. Чтобы это выхаркать, Польше сколько времени понадобилось? У нас надо умножить на 10 (в 10 раз меньше вливается бабла + в 10 раз больше быдла, голосующего "за гречку, юлю, и пр...").


При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.
С Польшой сравнение некорректное.Там не ограбили пенсионеров обесценив их вклады, трудовой стаж и пр. да и списали Польше в отличие от Украины фантастические суммы долгов которые накапливались со времен Герека.


  J_P написав: Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.
У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.

П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))

Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........

62 года - молодой пенсионер. Я в таком возрасте работаю т.к. на нищенскую украинскую пенсию не то что жить, а и существовать невозможно.
А вот пенсионеру которому 70 и больше который ни разу не продавал жилье, не держал в руках больше 100 баксов и просто привык к своему месту жительства вы предлагаете продать жилье и переехать в новое место разорвав прежние связи и привычки.
Если вы , такой разумный,не в курсе, пенсионеры - наиболее уязвимый сектор отслеживаемый квартирными аферистами которые пользуются для своих целей услугами жеков, ментов и пр. сервисной службой государства Украина.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.

Вот именно после такой тирады я задаю вопрос "сколько лично вы отчисляете в пенсионный фонду". Если человек озвучивает цифру, говорю "знаете, что на одного работающего приходится один пенсионер, поэтому именно вы, неблагодарный потомок, держите наших пенсионеров в нищете".
  shapo написав:62 года - молодой пенсионер. Я в таком возрасте работаю т.к. на нищенскую украинскую пенсию не то что жить, а и существовать невозможно.

В 62 года еще не пенсионер. Итак, сколько вы платите в ПФ?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Прохожий написав:так расскажите сколько лично вы заплатили в ПФ
ибо судя по постам вы большой спец по уходу от налогов...

До копейки все, что положено.

Судя по постам вы 65-летний дед, который любит иногда приложиться к чарочке, а в жизни можете быть миловидной 28-летней девушкой, иногда выпускающей пар на форумах, прикидываясь мужчиной.

По поводу пенсионеров и субсидий. Чем, с точки зрения социальной справедливости, лучше владелец недвижимости в Киеве, по умолчанию не бедный человек, чем бабулька, которую забрали досмотривать к себе дети, а ее квартиру продали. Второй случай полезней для общества, а оно спонсирует первый.
Я уже не говорю о людях, якобы на минималке, которые тянут эту субсидию. У меня даже знакомый предприниматель не погнушался ее оформить.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  shapo написав:когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности
  shapo написав:А вот пенсионеру которому 70 и больше который ни разу не продавал жилье, не держал в руках больше 100 баксов и просто привык к своему месту жительства вы предлагаете продать жилье и переехать в новое место разорвав прежние связи и привычки.
Если вы , такой разумный,не в курсе, пенсионеры - наиболее уязвимый сектор отслеживаемый квартирными аферистами которые пользуются для своих целей услугами жеков, ментов и пр. сервисной службой государства Украина.

Что не может отобрать государство и аферисты, это дети. Нормальные и правильно воспитанные. Например, в моей семье, что я, что мой брат могут поддержать родителей шестизначной суммой в долларах, не говоря уже про мелочи, типа уход или администрирование имущества в интересах пенсионера.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:09

  ivlev_14 написав:Добрый всем вечер,
Как Вы думаете, какой может быть аренда 4 к сталинки у Мариинского парка в советском состоянии - паркет, старые обои, минимальная старая мебель. Без кухонного гарнитура. Коммуналь летом 1100 + электричество. Холодная и горячая вода безлимитная.:) Отопление зимой около 3 тыс. За коммуналь?

за коммуналь. ЛЕТОМ. А зимой трёху домазываете, шоб бедняги беспритульные домой в задрищенск хвосты коровам подкручивать сдёрнуть не бажалы.
А лучше продайте эту гадость мне. Я так и быть(ремонта то нет) не "500цот" кашешна, а триста за метр точно отлистаю и такую ненужную вещь(метраж, счётчиков нет, ужоснах!!!)в порядок таки приведу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Например, в моей семье, что я, что мой брат могут поддержать родителей шестизначной суммой в долларах,

$999999
в месяц?
реальный Алигарх на форуме! :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:38

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Например, в моей семье, что я, что мой брат могут поддержать родителей шестизначной суммой в долларах,

$999999
в месяц?
реальный Алигарх на форуме! :twisted:

Шестизначная сумма это только 999999? Где написано, что в месяц?
Девушка, вам больше нечего делать, как флудить на форуме?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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