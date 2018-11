Додано: Суб 24 лис, 2018 19:54

shapo написав: J_P написав: Послушайте, уважаемый ,

Вы не голосите (в смысле - не причитайте), пишите по теме, и "жаловать" будут больше ))))

При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.

С Польшой сравнение некорректное.Там не ограбили пенсионеров обесценив их вклады, трудовой стаж и пр. да и списали Польше в отличие от Украины фантастические суммы долгов которые накапливались со времен Герека.



При клятых большевиках была построена вся нынешняя инфраструктура которой пользуются уже 27 лет и никак не добьют. И заводы, разрушенные и еще действующие тоже построены были при них этими самыми пенсионерами которые ( вот сволочи) не понимают сложного момента в истории Украины когда для государства их надо выбросить из единственного что у них еще не успели отобрать в результате девальваций, смен валют, ваучеров,революций и пр. прелестей 27-летней незалежности.

С Польшой сравнение некорректное.Там не ограбили пенсионеров обесценив их вклады, трудовой стаж и пр. да и списали Польше в отличие от Украины фантастические суммы долгов которые накапливались со времен Герека.





J_P написав: Поэтому пенсионер в Киеве с 3К квартирой - это далеко не нищий, особенно при работающих субсидиях.

У меня на старой квартире (до войны) сосед (одинокий пенсионер 62 лет) разменял 3-ку на две 1К. Одну сдает, в меньшей (и дальней от центра) сам живет. И субсидий не просит.



П.С. Кстати, тут Vlad вспоминал про Полтаву - так вот, за разницу между киевской 3К и 1К в Полтаве можно достаточно долго жить на пенсии... А сам город очень даже ничего ))))



Но США из NJ в Columbus не стыдно на пенсию переехать, а у нас в Полтаву - .........

62 года - молодой пенсионер. Я в таком возрасте работаю т.к. на нищенскую украинскую пенсию не то что жить, а и существовать невозможно.

А вот пенсионеру которому 70 и больше который ни разу не продавал жилье, не держал в руках больше 100 баксов и просто привык к своему месту жительства вы предлагаете продать жилье и переехать в новое место разорвав прежние связи и привычки.

Если вы , такой разумный,не в курсе, пенсионеры - наиболее уязвимый сектор отслеживаемый квартирными аферистами которые пользуются для своих целей услугами жеков, ментов и пр. сервисной службой государства Украина.





