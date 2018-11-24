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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 02:31
UA написав:
Там вероятнее всего деревянные перекрытия.
Да.
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ivlev_14
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Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25
ivlev_14 написав: UA написав:
Там вероятнее всего деревянные перекрытия.
Да.
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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