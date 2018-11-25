а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
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Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:46
Продайте по рынку с торгом и успокойтесь.
Деревянные там перекрытия, площадь большая...Место если хорошее, купят перед НГ - к гадалке не ходи.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:05
Вот они коренные киевляне.
Продайте донецким, те мгновенно превратят Ваш домик в быдлам.
ПС. Трайбека не могла понять, как вычислили, что она не киевлянка.
Всё просто...
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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