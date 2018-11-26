RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1205120612071208

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 193
1. більше 10 000 долл. екв./міс
12%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

ivlev_14 написав:
  UA написав:Там вероятнее всего деревянные перекрытия.

Да.


а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 05.06.16
Подякував: 281 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11

  kingkongovets написав:а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают


Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.
ivlev_14
 
Повідомлень: 15
З нами з: 24.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:46

  ivlev_14 написав:
  kingkongovets написав:а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают


Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.

Продайте по рынку с торгом и успокойтесь.
Деревянные там перекрытия, площадь большая...Место если хорошее, купят перед НГ - к гадалке не ходи.
барабашов
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 16.06.15
Подякував: 119 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:05

  ivlev_14 написав:Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.

Вот они коренные киевляне.
Продайте донецким, те мгновенно превратят Ваш домик в быдлам.
ПС. Трайбека не могла понять, как вычислили, что она не киевлянка.
Всё просто...
UA
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 254 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  ivlev_14 написав:Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.

Вот они коренные киевляне.
Продайте донецким, те мгновенно превратят Ваш домик в быдлам.
ПС. Трайбека не могла понять, как вычислили, что она не киевлянка.
Всё просто...

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 05.06.16
Подякував: 281 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... nfografika
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:58

  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-rezko-podorojala-arenda-kvartir-infografika

Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7556
З нами з: 30.11.11
Подякував: 752 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:05

  ivlev_14 написав:
  kingkongovets написав:а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают


Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.

Кстати да, даже изобретать ничего не нужно, просто внимательно смотрим одноименный фильм 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9992
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:00

  Прохожий написав:
  ivlev_14 написав:
  kingkongovets написав:а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают


Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.

Кстати да, даже изобретать ничего не нужно, просто внимательно смотрим одноименный фильм 8)


Я очень давно его смотрел, там кажется закончилось пожаром? А тут перекрытия деревянные
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01

  antey1969 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-rezko-podorojala-arenda-kvartir-infografika

Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики


Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС?
Или Киев побежит?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8031
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 1613 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1205120612071208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2829, 2830, 2831
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
28308 3192807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 22:30
flyman
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 168356
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10442)
26.11.2018 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.