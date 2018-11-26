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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:25
ivlev_14 написав: UA написав:
Там вероятнее всего деревянные перекрытия.
Да.
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11
kingkongovets написав:
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:46
ivlev_14 написав: kingkongovets написав:
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.
Продайте по рынку с торгом и успокойтесь.
Деревянные там перекрытия, площадь большая...Место если хорошее, купят перед НГ - к гадалке не ходи.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:05
ivlev_14 написав:
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями
делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот они коренные киевляне.
Продайте донецким, те мгновенно превратят Ваш домик в быдлам.
ПС. Трайбека не могла понять, как вычислили, что она не киевлянка.
Всё просто...
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:37
UA написав: ivlev_14 написав:
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями
делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот они коренные киевляне.
Продайте донецким, те мгновенно превратят Ваш домик в быдлам.
ПС. Трайбека не могла понять, как вычислили, что она не киевлянка.
Всё просто...
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:46
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rjkz
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:58
rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-rezko-podorojala-arenda-kvartir-infografika
Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:05
ivlev_14 написав: kingkongovets написав:
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях
, если у фотографа есть свой реквизит.
Кстати да, даже изобретать ничего не нужно, просто внимательно смотрим одноименный фильм
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:00
Прохожий написав: ivlev_14 написав: kingkongovets написав:
а этаж какой? под офис сдавайте, пусть сами ремонт делают
Спасибо за внимание к теме и совет. К сожалению, для офиса неудобный этаж, да и стыдно перед соседями делать в подъезде что-то кроме квартиры.
Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях
, если у фотографа есть свой реквизит.
Кстати да, даже изобретать ничего не нужно, просто внимательно смотрим одноименный фильм
Я очень давно его смотрел, там кажется закончилось пожаром? А тут перекрытия деревянные
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Додано: Пон 26 лис, 2018 23:01
antey1969 написав: rjkz написав:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-rezko-podorojala-arenda-kvartir-infografika
Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики
Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС?
Или Киев побежит?
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