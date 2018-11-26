Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики
Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС? Или Киев побежит?
вообще, по классике инвестирования, сейчас должны рухнуть цены на недвигу, самые умные должны скупиться "когда на улицах льется кровь" (с), а потом все дико вырастет. Только что-то для Украины все работает наоборот - мои знакомые продали весной 2014-го и сейчас дико этому рады.
Кто знает, как будет выглядеть ВП в отдельных областях и районах. Могут на местах так разухариться, что в Киев и из Одессы побегут. Это с одной стороны. А с другой стороны, колеблющиеся доселе киевляне могут начать сливать недвигу в предвидении релокации. ХЗ, ВП - непредсказуемый фактор. Опять же, после первых же повесток от военкома количество "на выезд" резко подскочет. Но, повесток может и не быть, ибо отсрочить выборы не удалось, а злить угрюмого избирателя перед выборами себе дороже.
antey1969 написав:Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики
Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС? Или Киев побежит?
вообще, по классике инвестирования, сейчас должны рухнуть цены на недвигу, самые умные должны скупиться "когда на улицах льется кровь" (с), а потом все дико вырастет. Только что-то для Украины все работает наоборот - мои знакомые продали весной 2014-го и сейчас дико этому рады.
Кто знает, как будет выглядеть ВП в отдельных областях и районах. Могут на местах так разухариться, что в Киев и из Одессы побегут. Это с одной стороны. А с другой стороны, колеблющиеся доселе киевляне могут начать сливать недвигу в предвидении релокации. ХЗ, ВП - непредсказуемый фактор. Опять же, после первых же повесток от военкома количество "на выезд" резко подскочет. Но, повесток может и не быть, ибо отсрочить выборы не удалось, а злить угрюмого избирателя перед выборами себе дороже.
А куда бежать? Западная граница перекрыта евробляхЁрами, через аэропорты военнообязанным зась... Заградотряды и вперед! На дамбас!