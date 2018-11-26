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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1206120712081209

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:23

  rjkz написав:
  antey1969 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/novosti/v-kieve-rezko-podorojala-arenda-kvartir-infografika

Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики


Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС?
Или Киев побежит?

вообще, по классике инвестирования, сейчас должны рухнуть цены на недвигу, самые умные должны скупиться "когда на улицах льется кровь" (с), а потом все дико вырастет. Только что-то для Украины все работает наоборот - мои знакомые продали весной 2014-го и сейчас дико этому рады. :mrgreen:

Кто знает, как будет выглядеть ВП в отдельных областях и районах. Могут на местах так разухариться, что в Киев и из Одессы побегут. Это с одной стороны.
А с другой стороны, колеблющиеся доселе киевляне могут начать сливать недвигу в предвидении релокации. ХЗ, ВП - непредсказуемый фактор.
Опять же, после первых же повесток от военкома количество "на выезд" резко подскочет. Но, повесток может и не быть, ибо отсрочить выборы не удалось, а злить угрюмого избирателя перед выборами себе дороже.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:40

  antey1969 написав:
  rjkz написав:
  antey1969 написав:Это было до попыток введения военного положения. Похоже, скоро нас ожидают совсем обновленные графики


Думаете Донбасс опять в Киев побежит? Или сразу в ЕС?
Или Киев побежит?

вообще, по классике инвестирования, сейчас должны рухнуть цены на недвигу, самые умные должны скупиться "когда на улицах льется кровь" (с), а потом все дико вырастет. Только что-то для Украины все работает наоборот - мои знакомые продали весной 2014-го и сейчас дико этому рады. :mrgreen:

Кто знает, как будет выглядеть ВП в отдельных областях и районах. Могут на местах так разухариться, что в Киев и из Одессы побегут. Это с одной стороны.
А с другой стороны, колеблющиеся доселе киевляне могут начать сливать недвигу в предвидении релокации. ХЗ, ВП - непредсказуемый фактор.
Опять же, после первых же повесток от военкома количество "на выезд" резко подскочет. Но, повесток может и не быть, ибо отсрочить выборы не удалось, а злить угрюмого избирателя перед выборами себе дороже.


А куда бежать? Западная граница перекрыта евробляхЁрами, через аэропорты военнообязанным зась... Заградотряды и вперед! На дамбас!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 01:30

  ivlev_14 написав:Вот, была мысль, может квартира быть интересной фотографу под студию для фотосессий? 4 комнаты можно оформить в разных стилях, если у фотографа есть свой реквизит.

Студией надо заниматься, это отдельный бизнес. Просто сделать один раз и забить не выйдет. Точнее выйдет конечно, но боком. Да и студию выбирает всегда клиент (и за нее же платит), фотографам пофиг
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:48

вести с полей
знакомые сдают 100 метров в Министерском за 15К + коммунальные
ремонт очень даже хороший . мебели мало . кухня и сан узел полностью укомплектованы
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:59

  4e4ensxe написав:вести с полей
знакомые сдают 100 метров в Министерском за 15К + коммунальные
ремонт очень даже хороший . мебели мало . кухня и сан узел полностью укомплектованы

С учетом простоев и амортизации депо под 2,5% выгоднее.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:15

  4e4ensxe написав:вести с полей
знакомые сдают 100 метров в Министерском за 15К + коммунальные
ремонт очень даже хороший . мебели мало . кухня и сан узел полностью укомплектованы


Странно, еще 2 года назад человек, которого я немного знаю, но мой друг знает его ближе, сдавал в Министерском 1 к за 7 кгрн.
Хотя...откровенно говоря, локация Министерского для аренды весьма спорна.
rjkz
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  #<1 ... 1206120712081209
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