Додано: Сер 28 лис, 2018 15:14

4e4ensxe написав: таких персонажей ща в Киеве мало .

и с какого севера?

также

бенз по 34 грн - особо не накатаешься

парковка - ее просто нет таких персонажей ща в Киеве мало .и с какого севера?такжебенз по 34 грн - особо не накатаешьсяпарковка - ее просто нет



мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?)

парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на от



зы: из северных и северо-западных регионов мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?)парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на отзы: из северных и северо-западных регионов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.