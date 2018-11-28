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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1208120912101211>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:а я бы поспорил
для понаеха с машиной (особенно с севера, шоп ближе было за харчами на малую родину носиться) вполне себе норм
представляю как они акуевают, читая рассуждения киевлян о том шо жить надо в центре и прочую по их мнению чушь о локациях и видах из окон - люди приезжают сюда зарабатывать и квартиру рассматривают как убежище на ночь, они ездят на машинах, поэтому и на метро им по большому счету пох
а вот ремонт для них важен - фотка в инсте или фб на фоне бабушкиных обоев не силно вписывается в образ победителя и завоевателя киева
в этом и заключается феномен всяких чаек, чабанов, вышгородов и прочих ирпеней и ебеней - слишком дешевый бензин и парковка в киеве

таких персонажей ща в Киеве мало .
и с какого севера?
также
бенз по 34 грн - особо не накатаешься
парковка - ее просто нет
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:14

  4e4ensxe написав:таких персонажей ща в Киеве мало .
и с какого севера?
также
бенз по 34 грн - особо не накатаешься
парковка - ее просто нет


мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?)
парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на от

зы: из северных и северо-западных регионов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:48

  kingkongovets написав:мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?)
парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на от

зы: из северных и северо-западных регионов


от уже
в Киеве и агломерации - 20% всех украинских машин

северных регионов это откуда ? из Иванкова?
по вашему жители белой церкви живут на теремках а жители харькова на харьковском а жители житомира в святошино
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:57

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

4e4ensxe написав:от уже
в Киеве и агломерации - 20% всех украинских машин

северных регионов это откуда ? из Иванкова?
по вашему жители белой церкви живут на теремках а жители харькова на харьковском а жители житомира в святошино


в общем ваше заявление о «бесспорной» непригодности министерского для аренды считаю ошибочным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:34

  kingkongovets написав:в общем ваше заявление о «бесспорной» непригодности министерского для аренды считаю ошибочным

что быстрее и выгоднее сдастся :
2 на метро оболонь в чешке
или 3 в министерском?

то то же
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:13

  4e4ensxe написав:
  kingkongovets написав:в общем ваше заявление о «бесспорной» непригодности министерского для аренды считаю ошибочным

что быстрее и выгоднее сдастся :
2 на метро оболонь в чешке
или 3 в министерском?

то то же

3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... enda-jilya
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 00:10

  Прохожий написав:
  4e4ensxe написав:
  kingkongovets написав:в общем ваше заявление о «бесспорной» непригодности министерского для аренды считаю ошибочным

что быстрее и выгоднее сдастся :
2 на метро оболонь в чешке
или 3 в министерском?

то то же

3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь :mrgreen:

3шки в панели в Киеве вообще не снимают или их не сдают семьям с детьми(хоть 1м) т.е. отсекают целевую аудиторию?
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://news.finance.ua/ua/news/-/43944 ... dy-kvartyr
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:40

  Прохожий написав:3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь :mrgreen:

Покомнатно, в чешке возле м.Оболонь, уйдет с дракой претендентов у подъезда.
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