Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:а я бы поспорил для понаеха с машиной (особенно с севера, шоп ближе было за харчами на малую родину носиться) вполне себе норм представляю как они акуевают, читая рассуждения киевлян о том шо жить надо в центре и прочую по их мнению чушь о локациях и видах из окон - люди приезжают сюда зарабатывать и квартиру рассматривают как убежище на ночь, они ездят на машинах, поэтому и на метро им по большому счету пох а вот ремонт для них важен - фотка в инсте или фб на фоне бабушкиных обоев не силно вписывается в образ победителя и завоевателя киева в этом и заключается феномен всяких чаек, чабанов, вышгородов и прочих ирпеней и ебеней - слишком дешевый бензин и парковка в киеве
таких персонажей ща в Киеве мало . и с какого севера? также бенз по 34 грн - особо не накатаешься парковка - ее просто нет
4e4ensxe написав:таких персонажей ща в Киеве мало . и с какого севера? также бенз по 34 грн - особо не накатаешься парковка - ее просто нет
мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?) парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на от
зы: из северных и северо-западных регионов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:мало? а кто же тогда все эти люди в пробках в часы пик на въезде/выезде из города?) парковки нет, а машин вокруг запарковано тысячи, несмотря на "дорогой" бенз народ не особо жаждет пересаживаться на от
зы: из северных и северо-западных регионов
от уже в Киеве и агломерации - 20% всех украинских машин
северных регионов это откуда ? из Иванкова? по вашему жители белой церкви живут на теремках а жители харькова на харьковском а жители житомира в святошино