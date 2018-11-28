kingkongovets написав:

а я бы поспорилдля понаеха с машиной (особенно с севера, шоп ближе было за харчами на малую родину носиться) вполне себе нормпредставляю как они акуевают, читая рассуждения киевлян о том шо жить надо в центре и прочую по их мнению чушь о локациях и видах из окон - люди приезжают сюда зарабатывать и квартиру рассматривают как убежище на ночь, они ездят на машинах, поэтому и на метро им по большому счету поха вот ремонт для них важен - фотка в инсте или фб на фоне бабушкиных обоев не силно вписывается в образ победителя и завоевателя киевав этом и заключается феномен всяких чаек, чабанов, вышгородов и прочих ирпеней и ебеней - слишком дешевый бензин и парковка в киеве