Додано: Чет 29 лис, 2018 11:17

4e4ensxe написав: 3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь



разговор о двушке возле метро оболонь .

в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен

3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной



трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто



извините, а вам сколько лет?

извините, а вам сколько лет?

категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же

