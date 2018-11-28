разговор о двушке возле метро оболонь .
в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен
3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной
трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14
разговор о двушке возле метро оболонь .
в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен
3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной
трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:17
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
извините, а вам сколько лет?
категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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