Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20

4e4ensxe написав: kingkongovets написав: извините, а вам сколько лет?

категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же извините, а вам сколько лет?категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же

38 лет но это к делу не относится .



3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .



если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .

я даже не говорю о других сериях))) 38 лет но это к делу не относится .3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .я даже не говорю о других сериях)))

когда-то смотрел 3к чешку на татарке - довольно широкий как для совкошлака и длинный коридор начинался от входной двери и заканчивался у балконной двери (торцевой балкон на весь торец), благодаря чему коридор был отлично инсоллирован. очень тесная кухня, но с балконом (или лоджией, не помню точно), из которого доп выход в эркер залы. То есть кухню в принципе расширить можно (хоть и нельза, но если очень хочется, то...).Привычно небольшие для совфонда комнаты и ванная в которой нереально поставить стиралку кроме как под умывальник (но такой умывальник стоит дофига). Но из того, что я смотрел тогда для покупки (начало 00-х) это был самый приличный вариант на вторичке, а первичка тогда только недавно появилась и было очень стремно.