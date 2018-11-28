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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1208120912101211

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14

  Прохожий написав:3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь


разговор о двушке возле метро оболонь .
в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен
3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной

трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:26

  kingkongovets написав:извините, а вам сколько лет?
категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же

38 лет но это к делу не относится .

3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .

если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .
я даже не говорю о других сериях)))
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:29

  4e4ensxe написав:
  kingkongovets написав:извините, а вам сколько лет?
категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же

38 лет но это к делу не относится .

3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .

если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .
я даже не говорю о других сериях)))


а кто то разве сравнивает кроме вас? то вы утверждаете шо министерский в плане аренды - ноль, то трешка в панельке не нужна никому и никогда
шлак по цене шлака - очень ходовой товар ващет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:47

  kingkongovets написав:то вы утверждаете шо министерский в плане аренды - ноль, то трешка в панельке не нужна никому и никогда
шлак по цене шлака - очень ходовой товар ващет

эффективность аренды = стоимость актива деленная на месячную арендную плату . чем этот показатель ниже тем лучше .

стоимость 3К в министерском 95К аренда 0.5К получаем 190
стоимость 2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К получаем 150

по поводу того что 3К в чешке это дешевый шлак который продается в среднем на 10% дороже двушек даже писать не хoчу .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:55

  UA написав:
  Прохожий написав:3к под аренду это реальный неликвид, что в Министерском что в чешке возле м.Оболонь :mrgreen:

Покомнатно, в чешке возле м.Оболонь, уйдет с дракой претендентов у подъезда.


покойково
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20

  4e4ensxe написав:
  kingkongovets написав:извините, а вам сколько лет?
категоричность суждений как у тинейджера, уровень их примерно такой же

38 лет но это к делу не относится .

3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .

если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .
я даже не говорю о других сериях)))


когда-то смотрел 3к чешку на татарке - довольно широкий как для совкошлака и длинный коридор начинался от входной двери и заканчивался у балконной двери (торцевой балкон на весь торец), благодаря чему коридор был отлично инсоллирован. очень тесная кухня, но с балконом (или лоджией, не помню точно), из которого доп выход в эркер залы. То есть кухню в принципе расширить можно (хоть и нельза, но если очень хочется, то...).
Привычно небольшие для совфонда комнаты и ванная в которой нереально поставить стиралку кроме как под умывальник (но такой умывальник стоит дофига). Но из того, что я смотрел тогда для покупки (начало 00-х) это был самый приличный вариант на вторичке, а первичка тогда только недавно появилась и было очень стремно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:19

  rjkz написав:
  UA написав:Покомнатно, в чешке возле м.Оболонь, уйдет с дракой претендентов у подъезда.


покойково

Хостелы обычно организовывают в новостроях.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:28

  4e4ensxe написав:стоимость 3К в министерском 95К аренда 0.5К получаем 190
стоимость 2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К получаем 150

Только "2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К" уйдет за день,
а "3К в министерском 95К аренда 0.5К" можно и пару месяцев арендатора искать.
Уже много раз обсуждали - Большие и особенно дорогие объекты жилой недвижимости не нужно покупать, их выгодно арендовать.
Покупаешь три единички у метро Оболонь и на полученный доход арендуешь дорогую, большую и видовую квартиру в Оазисе...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  4e4ensxe написав:стоимость 3К в министерском 95К аренда 0.5К получаем 190
стоимость 2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К получаем 150

Только "2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К" уйдет за день,
а "3К в министерском 95К аренда 0.5К" можно и пару месяцев арендатора искать.
Уже много раз обсуждали - Большие и особенно дорогие объекты жилой недвижимости не нужно покупать, их выгодно арендовать.
Покупаешь три единички у метро Оболонь и на полученный доход арендуешь дорогую, большую и видовую квартиру в Оазисе...

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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