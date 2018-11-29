разговор о двушке возле метро оболонь .
в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен
3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной
трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14
разговор о двушке возле метро оболонь .
в чешке 3К это шлак который даром никому не нужен
3к в БПС (первый дом от метро) сдана за 12К правда еще весной
трешки раньше снимали переселенцы . ща не знаю как и кто
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:26
38 лет но это к делу не относится .
3К в чешке это одна проходная комната, малюсенькая кухня и две малюсенькие комнатки .
если сравнивать 3К в чешке с 3К в БПС то чешка реальный шлак .
я даже не говорю о других сериях)))
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:29
а кто то разве сравнивает кроме вас? то вы утверждаете шо министерский в плане аренды - ноль, то трешка в панельке не нужна никому и никогда
шлак по цене шлака - очень ходовой товар ващет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:47
эффективность аренды = стоимость актива деленная на месячную арендную плату . чем этот показатель ниже тем лучше .
стоимость 3К в министерском 95К аренда 0.5К получаем 190
стоимость 2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К получаем 150
по поводу того что 3К в чешке это дешевый шлак который продается в среднем на 10% дороже двушек даже писать не хoчу .
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:55
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:20
когда-то смотрел 3к чешку на татарке - довольно широкий как для совкошлака и длинный коридор начинался от входной двери и заканчивался у балконной двери (торцевой балкон на весь торец), благодаря чему коридор был отлично инсоллирован. очень тесная кухня, но с балконом (или лоджией, не помню точно), из которого доп выход в эркер залы. То есть кухню в принципе расширить можно (хоть и нельза, но если очень хочется, то...).
Привычно небольшие для совфонда комнаты и ванная в которой нереально поставить стиралку кроме как под умывальник (но такой умывальник стоит дофига). Но из того, что я смотрел тогда для покупки (начало 00-х) это был самый приличный вариант на вторичке, а первичка тогда только недавно появилась и было очень стремно.
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:19
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:28
Только "2К в чешке 45К (у метро) аренда 0.3К" уйдет за день,
а "3К в министерском 95К аренда 0.5К" можно и пару месяцев арендатора искать.
Уже много раз обсуждали - Большие и особенно дорогие объекты жилой недвижимости не нужно покупать, их выгодно арендовать.
Покупаешь три единички у метро Оболонь и на полученный доход арендуешь дорогую, большую и видовую квартиру в Оазисе...
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:57
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:51
Хочу спросить у акул арендного бизнеса: Как часто у вас случались/случаются траблы с арендаторами - не хотят/не могут платить, не хотят выселятся, беспокоят соседей, портят ремонт/мебель/технику, просят подождать с оплатой, войти в положение и тд... Как вы действовали в подобных ситуациях? Поделитесь опытом плиз!
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