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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:29
asti написав:
Хочу спросить у акул арендного бизнеса: Как часто у вас случались/случаются траблы с арендаторами - не хотят/не могут платить, не хотят выселятся, беспокоят соседей, портят ремонт/мебель/технику, просят подождать с оплатой, войти в положение и тд... Как вы действовали в подобных ситуациях? Поделитесь опытом плиз!
Очень зависит от сегмента - средний самый беспроблемный.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:37
Средний это что - однушка возле м. Оболонь в хорошем состоянии за 9к -
Так примерно?
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asti
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