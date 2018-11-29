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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лис, 2018 23:29
asti написав:
Хочу спросить у акул арендного бизнеса: Как часто у вас случались/случаются траблы с арендаторами - не хотят/не могут платить, не хотят выселятся, беспокоят соседей, портят ремонт/мебель/технику, просят подождать с оплатой, войти в положение и тд... Как вы действовали в подобных ситуациях? Поделитесь опытом плиз!
Очень зависит от сегмента - средний самый беспроблемный.
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rjkz
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:37
Средний это что - однушка возле м. Оболонь в хорошем состоянии за 9к -
Так примерно?
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asti
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Додано: Чет 29 лис, 2018 23:49
asti написав:
Средний это что - однушка возле м. Оболонь в хорошем состоянии за 9к -
Так примерно?
Это можно отнести к среднему сегменту. Еще и арендаторов неплохо сегментировать.
Понятно, что условный продавец на рыночном лотке и помощник депутана (зачастую, помощниками становятся реальные хозяева депутатов... если кто не в курсе) - это не средний сегмент.
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rjkz
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:53
Позавчера в Свидке по НТН сказали, что однушка на Троещине была 4500-5000, а стала 7500. Опять заказуха, невидно такого роста, может на 500-1000 максимум.
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Grisha1
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:29
rjkz написав:
Понятно, что условный продавец на рыночном лотке...
Если это хозяин лотка, то он сам будет покупать под аренду. Посмотрите на Доллярчика.
Если продавец, то не думаю, что за работу в таких условиях платят 5 коп. Если это вторая зарплата в семье, то почему реализатор на лотке не может снимать в среднем сегменте?
Grisha1 написав:
Позавчера в Свидке по НТН сказали, что однушка на Троещине была 4500-5000, а стала 7500. Опять заказуха, невидно такого роста, может на 500-1000 максимум.
Может "вчера" не было 4,5 то, за что сегодня хотят 7,5.
Вообще, на рынке аренды пошел откат. По моим наблюдениям, цены реальных сделок просели чуть ли не на 10% от сентябрьских. Быстро сдаются самые дешевые варианты с жлобремонтом и наполнением. Чуть дороже висят в рекламе неделями.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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