Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:29

rjkz написав: Понятно, что условный продавец на рыночном лотке... Понятно, что условный продавец на рыночном лотке...

Grisha1 написав: Позавчера в Свидке по НТН сказали, что однушка на Троещине была 4500-5000, а стала 7500. Опять заказуха, невидно такого роста, может на 500-1000 максимум. Позавчера в Свидке по НТН сказали, что однушка на Троещине была 4500-5000, а стала 7500. Опять заказуха, невидно такого роста, может на 500-1000 максимум.

Если это хозяин лотка, то он сам будет покупать под аренду. Посмотрите на Доллярчика.Если продавец, то не думаю, что за работу в таких условиях платят 5 коп. Если это вторая зарплата в семье, то почему реализатор на лотке не может снимать в среднем сегменте?Может "вчера" не было 4,5 то, за что сегодня хотят 7,5.Вообще, на рынке аренды пошел откат. По моим наблюдениям, цены реальных сделок просели чуть ли не на 10% от сентябрьских. Быстро сдаются самые дешевые варианты с жлобремонтом и наполнением. Чуть дороже висят в рекламе неделями.