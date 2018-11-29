Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.
Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))
если это правда, то эпоха сверхприбылей от аренды квартир подходит к концу, как когда то канула в лету эпоха депозитов этот праздник не мог длиться вечно на фоне таких темпов строительства а владик три года считает свои будущие прибылЯ, не сдав еще ни одной инвестиционной квартиры)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.