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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.

Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))


если это правда, то эпоха сверхприбылей от аренды квартир подходит к концу, как когда то канула в лету эпоха депозитов
этот праздник не мог длиться вечно на фоне таких темпов строительства
а владик три года считает свои будущие прибылЯ, не сдав еще ни одной инвестиционной квартиры)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:46

  ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.

Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))

500 баксов где?
ДВРЗ, ПОХ или Печерск?))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:00

  UA написав:
  ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.

Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))

500 баксов где?
ДВРЗ, ПОХ или Печерск?))

Чому такий короткий список ??? Не наважуюся зробити вибір. )))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кассипея однуха 9кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:36

  UA написав:
  ihorkyiv написав:
  Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.

Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))

500 баксов где?
ДВРЗ, ПОХ или Печерск?))

Даймонд Хилл и Г9а :mrgreen: :mrgreen:
сры бэдрум и тэрраса с барбекюшницей по умолчанию :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:37

  UA написав:
  asti написав:Хочу спросить у акул арендного бизнеса: Как часто у вас случались/случаются траблы с арендаторами - не хотят/не могут платить, не хотят выселятся, беспокоят соседей, портят ремонт/мебель/технику, просят подождать с оплатой, войти в положение и тд... Как вы действовали в подобных ситуациях? Поделитесь опытом плиз!

Вы неправильно ставите вопрос.
Я бы спросил - С кем лучше не иметь дела, занимаясь арендным бизнесом?
И с кем же?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:18

  asti написав:И с кем же?

С засранцами.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:23

  hume написав:Кассипея однуха 9кгрн.

Хм. Думал там по 11-12 уверенно уходить будет. Место не чета Вонючкам- Патриотикам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:28

  барабашов написав:Даймонд Хилл и Г9а :mrgreen: :mrgreen:
сры бэдрум и тэрраса с барбекюшницей по умолчанию :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=fAr8r2CA0cE
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:33

Приємна новина, яку ще, правда, треба реалізувати: "Арендодателям могут снизить налог на сдачу недвижимости"
Источник: http://dengi.ua/taxes/307079-Arendodate ... vizhimosti
© Dengi.ua
Здається, у текст автора затерлася помилочка: "военный сбор арендодателям придется платить в прежнем объеме в 6,5% от дохода с аренды". Воєнний податок складає 1,5%.
ihorkyiv
 
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