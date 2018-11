Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:08

ihorkyiv написав: Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов. Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.

Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. ))) Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))



если это правда, то эпоха сверхприбылей от аренды квартир подходит к концу, как когда то канула в лету эпоха депозитов

этот праздник не мог длиться вечно на фоне таких темпов строительства

а владик три года считает свои будущие прибылЯ, не сдав еще ни одной инвестиционной квартиры) если это правда, то эпоха сверхприбылей от аренды квартир подходит к концу, как когда то канула в лету эпоха депозитовэтот праздник не мог длиться вечно на фоне таких темпов строительстваа владик три года считает свои будущие прибылЯ, не сдав еще ни одной инвестиционной квартиры)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.