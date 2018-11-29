Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Интересно как в верхнем сегменте, от 500 дол., подбирают люди себе арендаторов.
Станом на кінець листопада у сегменті 500 доларів і вище уже не орендодавець підбирає собі орендарів, а орендар вальяжно чимчикує повз довгу шеренгу струнко вишикуваних орендодавців. )))
если это правда, то эпоха сверхприбылей от аренды квартир подходит к концу, как когда то канула в лету эпоха депозитов этот праздник не мог длиться вечно на фоне таких темпов строительства а владик три года считает свои будущие прибылЯ, не сдав еще ни одной инвестиционной квартиры)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
asti написав:Хочу спросить у акул арендного бизнеса: Как часто у вас случались/случаются траблы с арендаторами - не хотят/не могут платить, не хотят выселятся, беспокоят соседей, портят ремонт/мебель/технику, просят подождать с оплатой, войти в положение и тд... Как вы действовали в подобных ситуациях? Поделитесь опытом плиз!
Вы неправильно ставите вопрос. Я бы спросил - С кем лучше не иметь дела, занимаясь арендным бизнесом?