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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:35
UA написав: hume написав:
Кассипея однуха 9кгрн.
Хм. Думал там по 11-12 уверенно уходить будет. Место не чета Вонючкам- Патриотикам.
Согласен с вами по цене, но не знаю какой уровень ремонта.
Далеко от метро (пешком можно справиться, но долго). Возможно шлачёк с ремонтом возле метро уйдёт +- так же. Плюс нарисуется нешуточная конкуренция в перспективе 5-7 лет. В общем не то, чем хочется обладать в разрезе аренды (над видовой бы подумал)
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:28
Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:57
asti написав:
Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
Если такая квартира досталась в спадщину, то люди ибутся.
т.к. продать 100 кв.метров в старом фонде, без индивидуального счетчика отопления - задача эпическая.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:04
hume написав:
... нарисуется нешуточная конкуренция в перспективе 5-7 лет.
У меня последних двух арендаторов звали - Майкл с Джоан и Девид.
"Внешнее финансирование" это приятно, но как то неприятно осознавать что "внутренний рынок" выехал за пределы страны
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П'ят 30 лис, 2018 20:56
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