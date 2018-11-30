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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1211121212131214

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:35

  UA написав:
  hume написав:Кассипея однуха 9кгрн.

Хм. Думал там по 11-12 уверенно уходить будет. Место не чета Вонючкам- Патриотикам.

Согласен с вами по цене, но не знаю какой уровень ремонта.

Далеко от метро (пешком можно справиться, но долго). Возможно шлачёк с ремонтом возле метро уйдёт +- так же. Плюс нарисуется нешуточная конкуренция в перспективе 5-7 лет. В общем не то, чем хочется обладать в разрезе аренды (над видовой бы подумал)
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:28

Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:57

  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?

Если такая квартира досталась в спадщину, то люди ибутся.
т.к. продать 100 кв.метров в старом фонде, без индивидуального счетчика отопления - задача эпическая.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:04

  hume написав:... нарисуется нешуточная конкуренция в перспективе 5-7 лет.

У меня последних двух арендаторов звали - Майкл с Джоан и Девид.
"Внешнее финансирование" это приятно, но как то неприятно осознавать что "внутренний рынок" выехал за пределы страны :D
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Судя по последним постам, пришло то, о чем некий коля последний год вопиет в пустыне. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:17

  UA написав:
  asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
Если такая квартира досталась в спадщину, то люди ибутся. т.к. продать 100 кв.метров в старом фонде, без индивидуального счетчика отопления - задача эпическая.
Вопрос снят. :|
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:23

  rjkz написав:Судя по последним постам, пришло то, о чем некий коля последний год вопиет в пустыне. :mrgreen:

что Я пропустил? :roll:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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