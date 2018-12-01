Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хм. Думал там по 11-12 уверенно уходить будет. Место не чета Вонючкам- Патриотикам.
Согласен с вами по цене, но не знаю какой уровень ремонта.
Далеко от метро (пешком можно справиться, но долго). Возможно шлачёк с ремонтом возле метро уйдёт +- так же. Плюс нарисуется нешуточная конкуренция в перспективе 5-7 лет. В общем не то, чем хочется обладать в разрезе аренды (над видовой бы подумал)
Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
Если такая квартира досталась в спадщину, то люди ибутся. т.к. продать 100 кв.метров в старом фонде, без индивидуального счетчика отопления - задача эпическая.
asti написав:Кто-нибудь рассматривал возможность или имеет/имел опыт покупки 3-4х комнатной квартиры и сдачи ее покомнатно? Где-то слышал, что это выгодно но геморойно - такой себе промежуточный вариант между хостелом и квартирой. Что скажете?
Если такая квартира досталась в спадщину, то люди ибутся. т.к. продать 100 кв.метров в старом фонде, без индивидуального счетчика отопления - задача эпическая.
Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм. Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка? Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке. Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.