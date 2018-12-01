UA написав:Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.
Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?
Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.
Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.
банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники
а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет
зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения