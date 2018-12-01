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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 194
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
25
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
4
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
38
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
28
7. 1 000 долл. екв./міс
19%
36
8. 750 долл. екв./міс
6%
11
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 11:24

  UA написав:Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм.
Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка?
Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке.
Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.


банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники
а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет

зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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