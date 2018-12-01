Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм. Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка? Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке. Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.
банки, корпорации, инвест фонды, просто более крупные частники а "успешные" инвесторы-теоретиги типа влада оплатят весь этот банкет
зы: кстати, недавно общался с товарищем из торонто, говорит шо там самые крупные частные инвесторы в жилую недвигу - китайцы, реально скупают на котловане стояками, без преувеличения
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Ситуация усугубляется тем, что в последние годы 50% квартир в сданных новостроях, это 1 комнатные квартиры спецом под лордизм. Если начнется сброс этого добра лендлордами-неудачниками, кто выкупит их с рынка? Семейные за те же деньги предпочтут 2ком в старой вторичке. Классическая пирамида, только очень растянутая во времени.
1.Да. Печально, что это время все ближе. И намного ближе чем кто-то думает. 2. Семейным вполне хватает 2к и в новостроях. Выше была темка про старый аэродром возле Мариинского парка - там локация такая, что продастся, а вот такой-же аэродром, но даже в прицентральном районе продать уже нереально, чем дальше от центра, тем сложней продать меньшее количество метров и чем старше дом - тем нереальней. Зато новострои разбираются. Из моих знакомых, кто сейчас ищет жилье для себя - только 1 семья рассматривает вариант хруща. Остальные или проинвестировали новострой или в процессе выбора. И берут у застройщиков, знакомый, который последние годы неплохо переуступал права на воздух, сейчас застрял - не может сбросить с почти год. А в достроенном недострое в апреле и ноябре были проданы 1 к с большим дисконтом от первоначальной цены продажи (порядка 20%), и это намного дешевле цены застройщика на оставшиеся квартиры, я уж не говорю о цене входа тех, кто влошился до 2008-го.
А как же новые магазины дорогой одежды Inditex? В каждом новом ТРЦ их просто куча.
Я не сильно разбираюсь в шмоточном бизнесе, потому что практически не покупаю одежду в Украине, но для меня большая загадка - кто вообще покупает по таким конским ценам во времена интернета? Перед первыми заморозками ребенку куртку покупали (это начало сезона!), надо было срочно - прощелкали, зашли в пару ТРЦ - на сейле в Терранова купили за 800 грн. В Украине это дешево, в Штатах - обычная цена.
rjkz Это у вас все на новостройки заточены. Потому что рядом с панелькой по тыще за метр с бабушкиным ремонтом строят по той же цене новый монолит на тех же ПОХах и Оболонях. И ремонт что там, что там затянет одинаково(почти). А у нас в советских микрорайонах 80х годов постройки и не строят ни хрена , либо на отшибе промзоны, и ремонт часто дороже суммы покупки может выйти с нуля - и поэтому разбирают именно квартиры с нестарым ремонтом где сразу жить можно и ни стены бить не надо, ни к кухне спальню присоединять и бойлер с ванной новый ставить. Так что всё относительно.